Azizah Salsha Bantah Video Syur yang Tersebar di Media Sosial adalah Dirinya

JAKARTA - Azizah Salsha membantah bahwa pemeran dalam video syur yang tersebar di media sosial adalah dirinya. Diketahui, video syur saat wanita yang diduga Zize melakukan video call dan menunjukkan bagian intimnya sempat muncul usai rumor perselingkuhannya mencuat.



Melalui kuasa hukumnya, Ega Martadinata, dia menyebut jika video syur yang beredar tersebut tidak benar dan hanyalah fitnah belaka.



"Sepanjang video foto teks dan peristiwa yang lainnya itu disampaikan oleh akun postingan beberapa hari yang lalu itu adalah fakta yang tidak betul, artinya bersifat fitnah dan hoax," ujar Ega Martadinata, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Minggu (25/8/2024).

Azizah Salsha Bantah Video Syur yang Tersebar di Media Sosial adalah Dirinya (Foto: instagram/azizahsalsa_)

Selain soal video syur, Ega juga menegaskan bahwa tidak ada perselingkuhan yang terjadi antara Zize dengan pria manapun.



"Secara tegas iya, secara tegas kita sampaikan bahwa seluruh isi yang disampaikan oleh thread atau keributan beberapa hari yang lalu sudah disampaikan secara langsung oleh Azizah itu fitnah dan berita bohong," tandasnya.

Saat ini, pihak Zize mengaku sudah melaporkan beberapa akun yang mencoba untuk menyebarkan fitnah di media sosial. Bahkan, sampai saat ini sudah ada 12 akun yang telah dilaporkan ke polisi.



"Khusus untuk laporan polisi ini memang ada banyak akun yang kita temukan. Kita mengerucutkan ada beberapa akun mungkin sekitar 10 sampai 12 akun," jelasnya.