HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Azizah Salsha Berangkat Umrah, Bakal Bertemu Pratama Arhan di Arab Saudi

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |21:10 WIB
Azizah Salsha Berangkat Umrah, Bakal Bertemu Pratama Arhan di Arab Saudi
Azizah Salsha Berangkat Umrah usai Diterpa Isu Perselingkuhan, Bakal Bertemu Pratama Arhan di Arab Saudi. (Foto: Instagram/@azizahsalsha_)
A
A
A

JAKARTA - Azizah Salsha menjalani ibadah umrah setelah diterpa isu perselingkuhan dengan mantan kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer, pada 20 Agustus silam. Hal itu diketahui dari unggahan akun gosip @lambegosiip di Instagram.

Dalam unggahan tersebut, Azizah terlihat mengenakan, gamis ihram berwarna maroon sambil menenteng koper berwarna hitam. Dari foto itu diketahui putri politisi Andre Rosiade itu sudah tiba di Bandara Internasional Prince Mohammad Bin Abdulaziz, Madinah, Arab Saudi.

“Selamat menjalankan ibadah umrah Zah,” caption dalam unggahan tersebut seperti dikutip dari akun @lambegosiip, pada Sabtu (24/8/2024).

Andre Rosiade membenarkan bahwa putrinya bertolak ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umrah, pada Sabtu pagi. Pratama Arhan dipastikan akan bertemu Azizah di Arab Saudi pada 1 September 2024.

Pratama Arhan akan terbang ke Jeddah jelang laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, yang digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, pada 5 September mendatang. 

“Nanti Zizah akan menonton langsung dan memberi dukungan untuk suaminya yang akan bertanding. Hubungan mereka baik-baik saja. Tidak ada masalah,” ujar Andre Rosiade menambahkan.

Azizah Salsha Berangkat Umrah usai Diterpa Isu Perselingkuhan, Bakal Bertemu Pratama Arhan di Arab Saudi. (Foto: Instagram/@lambegosiip)
Azizah Salsha Berangkat Umrah usai Diterpa Isu Perselingkuhan, Bakal Bertemu Pratama Arhan di Arab Saudi. (Foto: Instagram/@lambegosiip)

Kepergian Azizah Salsha menjalankan ibadah umrah usai diterpa rumor perselingkuhan ditanggapi beragam oleh warganet. Sebagian berharap, perjalanan ibadahnya akan membawa kebaikan untuk selebgram 20 tahun tersebut.

“Mudah-mudahan pulang dari Mekah berubah ya dari perilaku sampai pergaulan. Syukur-syukur bisa belajar menutup aurat, minimal tidak pakai baju mengundang syahwat,” kata akun @itha4618.

 

