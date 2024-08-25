Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Malaecca Ungkap Lika-liku Percintaan di Single Debut

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |01:06 WIB
JAKARTA - Malaecca menghibur penggemar musiknya dengan merilis single berjudul No Love’ll Bloom. Musisi berusia 20 tahun ini telah menunjukkan bakatnya dalam dunia musik sejak usia dini. Ia mulai menulis lagu sejak usia 15 tahun dan kerap membagikan karya-karyanya melalui platform digital.

Single perdananya, No Love’ll Bloom, yang ditulis sendiri oleh Malaecca, mengisahkan perjalanan cinta yang penuh liku. Dengan memadukan elemen pop dan balada, Malaecca menyampaikan perasaan yang bercampur aduk, sering dirasakan dalam hubungan yang penuh tantangan. 

Lagu ini menggambarkan keraguan dan ketakutan akan masa depan yang tidak pasti dalam suatu hubungan. Pesan yang ingin disampaikan Malaecca melalui lagu ini adalah bahwa cinta tidak selalu sesuai harapan dan bisa berakhir pahit. Oleh karena itu, terkadang melepaskan adalah pilihan terbaik, meskipun terasa sulit.

Sejak kecil, Malaecca telah menunjukkan minatnya dalam bermusik, dimulai dari kebiasaannya mengikuti les vokal bersama kakak-kakaknya. Ia mulai menulis lagu pada masa remajanya dan terus mengasah kemampuannya dengan berbagai genre musik. Kemampuan menulis lagu yang alami, dipadukan dengan vokal yang khas, membuat setiap karya Malaecca selalu dinantikan oleh para penggemarnya.

Malaecca berharap dapat menyentuh hati banyak orang dan menginspirasi mereka melalui pesan yang disampaikan dalam lagu tersebut. 

"Saya ingin musik saya bisa menjadi teman bagi pendengar, baik di saat mereka merasa bahagia maupun di saat mereka sedang berjuang. Saya selalu berusaha agar musik saya dapat menemani hari-hari pendengar dalam segala suasana," ungkap Malaecca.

