HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Ella Gross, Personel Meovv yang Dijuluki Jennie BLACKPINK Versi Sachet

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |23:18 WIB
Biodata dan Agama Ella Gross, Personel Meovv yang Dijuluki Jennie BLACKPINK Versi Sachet
Biodata dan Agama Ella Gross. (Foto: Instagram/@ellagross)
A
A
A

JAKARTABiodata dan Agama Ella Gross akan dibahas dalam artikel ini. Ella McKenzie Gross mendadak viral setelah THE BLACK LABEL memperkenal dirinya sebagai member pertama Meovv, girl group pertama yang didebutkan agensi tersebut. 

Jauh sebelum kabar debutnya bersama Meovv, Ella terlebih dahulu mencuri perhatian penggemar BLACKPINK dan K-Pop karena wajahnya yang mirip dengan Jennie. Tak jarang, fans menjulukinya sebagai versi mini Jennie BLACKPINK karena kemiripan mereka.

Biodata dan Agama Ella Gross. (Foto: Instagram/@ellagross)
Biodata dan Agama Ella Gross. (Foto: Instagram/@ellagross)

Biodata dan Agama Ella Gross

Ella Gross merupakan model dan trainee K-Pop berdarah Korea Selatan dan Amerika Serikat, yang lahir di Los Angeles, pada 1 Desember 2008. Dia merupakan anak pertama dari dua bersaudara. 

Dara 15 tahun itu merupakan penganut agama Kristen. Hal itu diketahui dari unggahan Ella saat merayakan Natal bersama sang adik, pada 2023. Dalam unggahan itu, dia menuliskan, “Christmas with my brother (Merayakan Natal bersama adik laki-lakiku,” ujarnya.

Halaman:
1 2
