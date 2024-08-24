Ketika Ahmad Dhani Cari Vokalis Baru TRIAD di Selebrasi Spektakuler RCTI 35

JAKARTA - Ahmad Dhani menjadi salah satu pengisi acara Selebrasi Spektakuler RCTI 35 yang digelar meriah pada Jumat (23/8/2024) malam. Tak sekadar tampil, dia juga membuka audisi terbuka untuk mencari vokalis baru TRIAD.

Ada tiga kandidat kuat yang diusung Dhani: Bams, Giring Ganesha, dan Aldi Taher. Menariknya, founder band TRIAD itu terkesan dengan penampilan Aldhi membawakan Madu Tiga, lagu populer TRIAD yang dirilis pada 2013.

Ketika Ahmad Dhani cari vokalis baru TRIAD di panggung Selebrasi Spektakuler RCTI 35. (Foto: Instagram/@officialrcti)

“Bagus! Cara bernyanyi Aldi juga berbeda,” kata Ahmad Dhani memuji yang dibalas Aldi Taher dengan ucapan terima kasih.

Dhani kemudian melanjutkan kolaborasinya bersama Bams dan Giring membawakan lagu Selir Hati. Tak hanya kolaborasi TRIAD dan tiga vokalis tersebut, panggung Selebrasi Spektakuler RCTI 35 juga menghadirkan duet ciamik lainnya.

Boy William untuk pertama kalinya berduet dengan Vidi Aldiano dan Enzy Storia membawakan lagu Pertama milik Reza Artamevia. “Seperti judul lagunya, ini adalah momen kolaborasi pertama kami di panggung bertiga,” kata Vidi terkait duet tersebut.