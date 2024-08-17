Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Keluarga Aletha Abew Taklukkan Wahana Ekstrem di Konten Terbaru YouTube-nya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |19:30 WIB
Keluarga Aletha Abew Taklukkan Wahana Ekstrem di Konten Terbaru YouTube-nya
Keluarga Aletha Abew Taklukkan Wahana Ekstrem di Konten Terbaru YouTube-nya
A
A
A

JAKARTA - Aletha Abew dan keluarganya kembali menghadirkan konten menarik yang sayang untuk dilewatkan. Kali ini, mereka mengunjungi The Lodge Maribaya, sebuah destinasi wisata populer yang terkenal dengan berbagai wahana ekstremnya. 

Dalam konten terbaru di kanal YouTube AlethaAbew, keluarga ini berpetualang mencoba berbagai wahana yang mendebarkan.

Keluarga Aletha Abew
Keluarga Aletha Abew

Dimulai dengan ayunan tinggi yang menawarkan pemandangan lembah yang menakjubkan sekaligus menegangkan AlethaAbew dan keluarganya menunjukkan keberanian mereka. Mereka juga tidak ketinggalan menjajal wahana balon udara yang memberikan pengalaman melayang di atas keindahan alam Maribaya. 

Keseruan pun berlanjut saat mereka menaiki zip bike, bersepeda di atas tali yang melintasi ketinggian, menambah sensasi yang memacu adrenalin.

Halaman:
1 2
