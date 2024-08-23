Olla Ramlan Beberkan Hubungannya dengan Herjunot Ali

JAKARTA - Olla Ramlan tengah diisukan menjalin asmara dengan aktor Herjunot Ali. Kabar itu berembus usai keduanya kerap terlihat jalan bareng.

Bahkan, Herjunot Ali sempat hadir di momen ulang tahun Olla. Hal itu pun menyisakan tanda tanya di kalangan publik.

Dalam Kanal YouTube Melaney Ricardo, Olla tak sungkan membeberkan hubungan sebenarnya dengan sang aktor.

"Mami katanya ada gosip, katanya lagi dekat sama Junot benar?" tanya Melaney Ricardo ke Olla Ramlan dikutip, Jum'at (23/8/2024).

Olla tampaknya enggan membahas lebih jauh terkait hal tersebut. Namun, dia memastikan kalau hubungannya dengan Herjunot Ali hanya sebatas teman biasa.

"Ya, teman. Teman aja," ujar Olla.

Sambil bergurau, Olla lantas mengungkit persepsi publik soal pria yang punya banyak teman wanita mau pun sebaliknya.

"Katanya gini kan, kalau cowok banyak ceweknya, itu fuc*boy, silahkan mau dicut atau nggak ya, tapi kalau cewek, banyak cowoknya, cuma teman," tutur Olla Ramlan.