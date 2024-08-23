Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Erina Gudono Disebut Bau Ketiak, Salshadilla Juwita Gak Bisa Tidur

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |09:22 WIB
Erina Gudono Disebut Bau Ketiak, Salshadilla Juwita Gak Bisa Tidur
Erina Gudono Disebut Bau Ketiak, Salshadilla Juwita Gak Bisa Tidur (Foto: IG Salshadilla Juwita)
A
A
A

JAKARTA - Salshadilla Juwita ikut membahas soal Erina Gudono yang disebut-sebut bau ketiak atau bau badan.

Nama Erina Gudono yang merupakan istri dari putra bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jadi trending topik di Twitter/X karena diduga memiliki bau badan yang membuat orang di sekelilingnya merasa tidak nyaman.

Melalui akun X @salshaindr miliknya, putri sulung Iis Dahlia ini sampai tidak bisa tidur karena penasaran dengan bau badan yang dimiliki Erina Gudono. 

Erina Gudono Disebut Bau Ketiak, Salshadilla Juwita Gak Bisa Tidur
Erina Gudono Disebut Bau Ketiak, Salshadilla Juwita Gak Bisa Tidur

"Enggak bisa tidur semalem mikirin ybs (yang bersangkutan) bau apa ya? Bau lap basah, bau prengus, bau langu, bau kabel kebakar, bau keju basi, bau kulkas mati, bau spicy, apa bau lemak?," tulis Salshadilla di X @salshaindr, Kamis (22/8/2024).

Kakak Devano Danendra itu meminta agar netizen memberitahunya. 

"Yang tahu please kasih tahu supaya aku bisa tidur nyenyak," tambah Salshadilla.

Salshadilla Juwita yang dikenal sebagai ahli bau ketek ini juga keheranannya apabila memang benar Erina Gudono itu memiliki bau badan yang tidak sedap. 

Pasalnya Erina dikenal memiliki paras cantik, anggun harta berlimpah. Bahkan ia juga menyandang status sebagai menantu presiden.

"Lebih bingung lagi kok bisa with all that money tetep bau ketek mana udah dari lama kalau lihat tweet-tweet yang lewat, do you not smell yourself all these years? Gue habis olahraga aja kadang insecure padahal normal olahraga keringatan dan bau," ujar Salshadilla Juwita.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/33/3186991//drunuca-5Uck_large.JPG
Ubah Penampilan, Nuca Kini Tampil Berkumis dan Berjenggot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/205/3186910//rachel_cia-kXrW_large.jpg
Butuh Waktu 3 Tahun, Rachel Cia Ungkap Perjuangan Garap Lagu Perdana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/33/3186908//aziz_hedra-lbjt_large.jpg
Aziz Hedra Resmi Lulus Kuliah, Ungkap Perjuangan Kuliah di Tengah Karier Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/33/3186883//sara_wijayanto-yQkP_large.JPG
Sara Wijayanto Berduka atas Kepergian Gary Iskak, Baru Sebentar Kerja Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/33/3186776//rachel_vennya-a9xi_large.jpg
Rachel Vennya Galang Dana untuk Korban Banjir Bandang Sumatera-Aceh, Terkumpul Hampir Rp500 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/33/3186775//raisa_andriana-phyx_large.JPG
Raisa Minta Publik Hormati Privasi Keluarganya usai Kehilangan Sang Ibunda
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement