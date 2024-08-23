Erina Gudono Disebut Bau Ketiak, Salshadilla Juwita Gak Bisa Tidur

JAKARTA - Salshadilla Juwita ikut membahas soal Erina Gudono yang disebut-sebut bau ketiak atau bau badan.

Nama Erina Gudono yang merupakan istri dari putra bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jadi trending topik di Twitter/X karena diduga memiliki bau badan yang membuat orang di sekelilingnya merasa tidak nyaman.

Melalui akun X @salshaindr miliknya, putri sulung Iis Dahlia ini sampai tidak bisa tidur karena penasaran dengan bau badan yang dimiliki Erina Gudono.

"Enggak bisa tidur semalem mikirin ybs (yang bersangkutan) bau apa ya? Bau lap basah, bau prengus, bau langu, bau kabel kebakar, bau keju basi, bau kulkas mati, bau spicy, apa bau lemak?," tulis Salshadilla di X @salshaindr, Kamis (22/8/2024).

Kakak Devano Danendra itu meminta agar netizen memberitahunya.

"Yang tahu please kasih tahu supaya aku bisa tidur nyenyak," tambah Salshadilla.

Salshadilla Juwita yang dikenal sebagai ahli bau ketek ini juga keheranannya apabila memang benar Erina Gudono itu memiliki bau badan yang tidak sedap.

Pasalnya Erina dikenal memiliki paras cantik, anggun harta berlimpah. Bahkan ia juga menyandang status sebagai menantu presiden.

"Lebih bingung lagi kok bisa with all that money tetep bau ketek mana udah dari lama kalau lihat tweet-tweet yang lewat, do you not smell yourself all these years? Gue habis olahraga aja kadang insecure padahal normal olahraga keringatan dan bau," ujar Salshadilla Juwita.