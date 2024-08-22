Sakit, Kimberly Ryder Tetap Hadiri Pemeriksaan Kasus Penggelapan Mobil

JAKARTA - Kimberly Ryder hadir di Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan soal kasus penggelapan mobil yang menyeret suaminya, Edward Akbar, Kamis (22/8/2024).

Berdasarkan pantauan, Kimberly hadir tepat waktu pada pukul 10.00 WIB bersama kuasa hukumnya, Machi Ahmad.

Alih-alih siap menjalani pemeriksaan, Kim sapaan akrab Kimberly Ryder mengaku dalam keadaan kurang fit hari ini. Suaranya pun terdengar serak dan sesekali menunjukan wajah lesu.

"Udah dua minggu kayaknya (sakit). Nggak tahu ya (karena apa) mungkin semuanya. Lagi di tengah tengah syuting buat mini series juga jadi capek terus lagi banyak orang yang lagi sakit juga," ujar Kimberly Ryder di Polres Metro Jakarta Selatan.

Dalam pemeriksaan hari ini, Machi Ahmad selaku kuasa hukum Kim mengatakan pihaknya siap memberikan keterangan tambahan.

Bahkan, Kim juga sudah menyiapkan bukti tambahan bila diperlukan pihak penyidik.

"Tentunya apa yang dibutuhkan oleh pembuktian laporan kita nanti akan kita lampirkan dan sertakan. Tapi kan ini kita baru datang, nantilah kawan-kawan setelah pemeriksaan kita akan jelaskan," kata Machi.

Machi mengatakan sejauh ini pihak penyidik belum melakukan upaya konfrontir antara Kim dan Edward dalam kasus ini.