Krisdayanti Umumkan Mundur dari Pencalonan Walikota Batu

JAKARTA - Krisdayanti membuat pengumuman mengejutkan di unggahan Instagram Story akun pribadinya. Ibunda Aurel Hermansyah itu mengumumkan, dirinya menarik diri dalam pencalonan sebagai Wali Kota Batu.

Padahal dirinya baru saja mendapat rekomendasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan mengusungnya sebagai Wali Kota Batu.

Melalui unggahannya, Krisdayanti menuliskan permintaan maaf karena batal mencalonkan diri sebagai walikota Batu, Jawa Timur, tanah kelahirannya.



"Dengan kerendahan hati, Saya memohon maaf untuk tidak mencalonkan diri sebagai Wali Kota Batu," tulis Krisdayanti, dikutip dari unggahan di Instagram @krisdayantilemos, Jumat (23/8/2024).



Lalu Krisdayanti mengucapkan permintaan maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, kepada para elit partai tempatnya bernaung serta masyarakat kota Batu. Namun, Krisdayanti tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan pengunduran diri tersebut.

"Saya sampaikan permohonan maaf saya sedalam-dalamnya kepada partai PDI Perjuangan, ibu ketua umum dan masyarakat kota Batu," tandasnya.