HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Manfaatkan Media Sosial, Marcella Dewi Aryanti Berhasil Menjadi Influencer Sukses hingga Punya Brand

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |05:05 WIB
Manfaatkan Media Sosial, Marcella Dewi Aryanti Berhasil Menjadi Influencer Sukses hingga Punya Brand
Manfaatkan Media Sosial, Marcella Dewi Aryanti Berhasil Menjadi Influencer Sukses hingga Punya Brand (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Marcella Dewi Aryanti merupakan salah satu influencer sukses yang berhasil memanfaatkan platform media sosial dengan sebaik-baiknya. Tak hanya untuk mengekspresikan diri dan menginspirasi banyak orang, Marcella juga mampu membangun bisnisnya sendiri.

Melalui akun Instagram dan TikTok-nya, @marcella_dw27 dan @cella27_, Marcella mampu untuk meraih banyak followers. Bahkan dia juga memanfaatkan media sosial untuk membagikan tips kecantikan. Selain itu, Marcella yang memiliki minat besar di bidang fashion dan gaya hidup, juga mampu memikat audiensnya melalui konten yang menarik dan autentik.

Manfaatkan Media Sosial, Marcella Dewi Aryanti Berhasil Menjadi Influencer Sukses hingga Punya Brand (Foto: Instagram)

Berkat media sosial, Marcella mampu membuat merek pribadi lewat brand kecantikan bernama De'Mar Beauty. Unggahannya yang selalu memancarkan kepribadian ceria dan penuh semangat, tampaknya sejalan dengan image dari brand yang ia dirikan.

Sebagai influencer dan pemilik brand, Marcella juga sering membagikan gaya hidupnya hanh sporty dan fashionable. Hal itu dilakukan agar para pengikutnya tidak hanya terinspirasi untuk merawat diri, tetapi juga termotivasi untuk menjalani gaya hidup yang aktif dan sehat.


Marcella sendiri dikenal sebagai seorang yang aktif dalam berbagai olahraga, terutama golf dan tenis. Kedua olahraga ini bukan hanya sekadar hobi baginya, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan rutinitas sehari-harinya.

Di setiap unggahannya, Marcella sering kali membagikan momen-momen saat ia bermain golf atau tenis, yang menunjukkan dedikasinya dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.

 

