Si Juki hingga Bendera One Piece Ikut Aksi Demo Depan Gedung DPR/MPR RI

Si Juki hingga Bendera One Piece Ikut Aksi Demo Depan Gedung DPR/MPR RI (Foto: IG Si Juki)

JAKARTA - Demonstrasi menolak Revisi UU Pilkada 2024 masih berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Diketahui, massa yang didominasi mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta ini terus berdatangan hingga pukul 15.30 WIB.

Banyak para pendemo yang membawa atribut seperti bendera hingga spanduk bertuliskan kritikan untuk pemerintah.

Dalam unggahan akun X Baskara Putra, vokalis band .Feast, @wordfangs, terlihat penampakan karakter animasi Si Juki The Movie: Harta Pulau Monyet.

Si Juki dalam ditengah kerumunan pendemo mengenakan kaos putih bertuliskan pesan khusus yakni: "Kunci Kesuksesan adalah Key to Success".

Karakter animasi asli Indonesia itu terlihat antusias berjalan menuju pintu gerbang Gedung DPR/MPR RI bersama ratusan pendemo lain.

Ada pesan menohok dibagian belakang Si Juki dalam aksi demonya hari ini. Dia menyindir kinerja pemerintah yang dinilai semakin ngawur di era transisi ini.

"Mending tidur dari pada ngawur #sumpahudahcapek," tulisnya.

Selain itu, terlihat pula bendera ala bajak laut dari animasi One Piece yang dibawa salah satu demonstran. Bendera itu seolah menyimpan pesan tersirat seiring panasnya iklim politik di Indonesia.