HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wanda Hamidah Bagikan Makan dan Minum ke Pendemo di Gedung DPR RI

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |16:17 WIB
Wanda Hamidah Bagikan Makan dan Minum ke Pendemo di Gedung DPR RI
Wanda Hamidah Bagikan Makan dan Minum ke Pendemo di Gedung DPR RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wanda Hamidah terlihat hadir ditengah ratusan massa pendemo di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.

Berdasarkan pantauan Okezone.com, Wanda hadir mengenakan kaos hitam bertuliskan Kukira Obat Ternyata Racun. Dia juga mengenakan hijab putih lengkap dengan kacamata hitam.

Tak hanya itu, mantan kader Partai Golkar tersebut juga membagikan makanan ringan dan minuman ke para pendemo.

Wanda Hamidah Bagikan Makan dan Minum ke Pendemo di Gedung DPR RI
Wanda Hamidah Bagikan Makan dan Minum ke Pendemo di Gedung DPR RI

Wanda tampak antusias dalam memenuhi lapar dan haus ratusan demonstran. Terlebih, pendemo sudah hadir sejak pagi hari untuk menyampaikan aspirasinya soal RUU Pilkada 2024 sehingga disinyalir banyak yang kelelahan.

"Ini saya lagi bagi-bagi makanan," ujar Wanda Hamidah singkat kepada wartawan.

Kehadiran Wanda Hamidah juga menyita perhatian pendemo. Banyak yang meminta foto bareng hingga mengucapkan terima kasih karena sudah membagikan makanan.

 

