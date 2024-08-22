Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Celine Evangelista Ungkap Alasan Belum Mau Berhijab

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |10:35 WIB
Celine Evangelista Ungkap Alasan Belum Mau Berhijab (Foto: Instagram/celine_evangelista)
A
A
A

JAKARTA - Celine Evangelista mengungkap alasan mengapa dirinya masih belum mau mengenakan hijab dan menutup auratnya. Rupanya hal itu berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukannya saat ini.

Diketahui, Celine memang sudah memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Usai resmi menganut agama Islam, mantan istri Stefan William ini kerap dibanjiri pertanyaan mengenai kapan dirinya akan memutuskan untuk hijrah dan berhijab.

Sebelum kabar Celine resmi mualaf muncul, ibu empat anak ini memang sering terlihat berhijab di berbagai kesempatan. Hal itu jelas membuat netizen ramai menanyakan kapan dirinya benar-benar menutup auratnya.

Kendati begitu, bintang film 'Sosok Ketiga' ini mengaku belum mau buru-buru untuk mengenakan hijab. Pasalnya, dia masih terlibat dalam beberapa pekerjaan yang tidak membolehkannya untuk mengenakan hijab.


"Keinginan hati saya pengin tertutup (berhijab), tapi harus mengikuti kontrak-kontrak yang sudah ada," ujar Celine dalam video yang tersebar di TikTok.

Celine sendiri mengatakan bahwa dirinya tak bisa egois terhadap hal itu. Sebab, saat ini dirinya merupakan ibu tunggal bagi empat buah hatinya yang masih kecil.

 

