HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ketika Al Ghazali Sapa Syifa Hadju dengan Sebutan Ipar

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |09:05 WIB
Ketika Al Ghazali Sapa Syifa Hadju dengan Sebutan Ipar
Ketika Al Ghazali Sapa Syifa Hadju dengan Sebutan Ipar (Foto: Instagram/alghazali7)
A
A
A

JAKARTA - Al Ghazali dan Syifa Hadju terlibat obrolan manis di Instagram, pada 20 Agustus 2024. Hal itu bermula dari unggahan Al yang memamerkan kemesraan dengan sang kekasih, Alyssa Daguise.

Dalam unggahannya, Al dan Alyssa tampil gagah dan cantik dalam balutan pakaian tradisional Jawa. “Soon. Stay tuned. (Segera. Tetap pantengin),” ujar putra sulung Ahmad Dhani itu sambil menyematkan emoji hati berwarna hitam.

Postingan foto yang telah disukai lebih dari 630.000 kali itu tampak dikomentari oleh Syifa Hadju. “Stay tune yang mana nih?” kata sang aktris dalam komentarnya seperti dikutip Kamis (22/8/2024).

Al Ghazali
Ketika Al Ghazali Sapa Syifa Hadju dengan Sebutan Ipar (Foto: Instagram/alghazali7)


Menariknya, Al Ghazali terlihat membalas komentar Syifa tersebut dengan menuliskan, “Eh ipar.” Sebutan itu kemudian membuat warganet ramai berkomentar.

"Adek ipar bisa kalem dulu enggak?” kata akun @farhan***.

“Langsung ipar enggak tuh?” kata akun @alon***.


“Emang boleh seipar itu?” ungkap @wny**.
 

Akun @swiu*** menambahkan, “Lu yang digodain, kenapa gue yang teriak Cip?”

El Rumi dan Syifa Hadju go public dengan hubungan mereka saat menghadiri resepsi pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, pada 26 Juli silam. Personel The Lucky Laki tersebut kemudian mengunggah fotonya bersama Syifa di Instagram, pada 30 Juli 2024.

 

Telusuri berita celebrity lainnya
