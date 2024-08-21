Paula Verhoeven Pulang Kampung ke Belanda, Ada Apa?

JAKARTA - Paula Verhoeven berencana untuk pulang ke kampung halamannya di Belanda. Diketahui Paula berdarah Belanda dari sang ayah, Eddy Verhoeven. Namun, sang ayah juga sudah lama menetap di Indonesia. Sehingga, istri Baim Wong biasanya ke Belanda untuk mengunjungi beberapa sanak saudara di sana.

Keberangkatan Paula Verhoeven ke Belanda kali ini untuk misi mulia demi memajukan UMKM di Indonesia agar bisa tembus pasar internasional. Bersama sahabatnya, Tya Ariestya, istri Baim Wong akan mengajak para pelaku UMKM di Indonesia untuk terbang ke Belanda sebagai salah satu upaya agar UMKM bisa naik kelas dimana produknya bisa dipasarkan di sana.

Tya bersama Paula serta stakeholder lainnya akan menggandeng UMKM untuk terlibat dalam Discovering the Magnificence of Indonesia 2024, sebuah pameran perdagangan dan pariwisata terkemuka, akan digelar di Jaarbeurs, Utrecht, Belanda pada 28 November hingga 1 Desember 2024.

Paula pun mengaku senang bisa berkontribusi untuk memajukan UMKM dan membantu mempromosikan produk lokal di kancah internasional. Paula akan lebih banyak membantu UMKM yang berkecimpung di bidang fashion, dunia yang selama ini digelutinya.

"Pastinya senang banget bisa sama-sama dengan orang-orang hebat ini mempromosikan produk lokal ke mancanegara, khususnya Belanda," ungkap Paula dalam konferensi pers Discovering the Magnificence of Indonesia 2024, Selasa (20/8/2024).

Selain itu, Paula juga senang bisa mengeksplorasi kecintaannya terhadap dunia fashion yang digelutinya, bukan hanya sebagai seorang model untuk memeragakan busana dari desainer lokal seperti yang selama ini dilakukannya.

"Sebenarnya bukan sesuatu yang awam buat aku, bedanya aku dulu yang di depan layar, sekarang aku ikut membawa UMKM, tetap berkontribusi di dunia fashion tapi di belakang layar," sambungnya.

Paula sendiri mengaku begitu mengagumi produk-produk lokal yang semakin meningkat kualitasnya sehingga mampu bersaing di kancah internasional. Dia ikut senang melihat fenomena dimana masyarakat di tanah air semakin bangga mengenakan beragam produk lokal, termasuk untuk gaya berpakaian sehari-hari.

"Dari dulu udah pake produk lokal, karena produk lokal udah bagus-bagus. Karena model dari dulu, jadi aku tau inovasi fashion Indonesia seperti apa, orang itu gak malu pakai produk lokal, malah bangga, apapun itu. Dari tas, sepatu, baju semuanya lokal," ungkapnya.