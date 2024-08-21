Anji Manji Punya Terapi Unik Usai Resmi Menduda

JAKARTA - Erdian Aji Prihartanto alias Anji Manji tengah menikmati kehidupan barunya setelah resmi menduda. Bahkan, mantan suami Wina Natalia ini harus mengurus keperluannya sendiri, termasuk beberes rumah, dan menjadikan hal tersebut sebagai terapi.



Mantan vokalis Drive itu pun memilih untuk mengambil hikmah dari perpisahannya dengan Wina Natalia.



"Perceraian itu bukan patut dicontoh kalau bisa dipertahankan, dipertahankan kami itu ya aku menyesal karena aku tidak bisa mempertahankan hubungan ini ya bagimanapun aku kepala rumah tangga ya pasti menyesali," kata Anji Manji di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Anji Manji Punya Terapi Unik Usai Resmi Menduda (Foto: Instagram/duniamanji)



Kendati begitu, Anji mengaku harus tetap menikmati kehidupannya ke depan. Dia bahkan harus mengurus pekerjaan rumah sendiri, seperti menyapu, merapikan rumah, hingga bercocok tanam demi menghilangkan stres.



"Iya, salah satu terapi buat ku tuh adalah rapih-rapih, beres-beres bercocok tanam, nyapu, pokoknya beres-beres aku suka banget," ujar dia.



"Jadi karena pindah ke rumah baru yang sebenarnya rumah lama yang sempat kami tinggalin cuma lebih kecil kan tadinya buat studio udah berantakan sekarang di tata lagi dari awal ya lebih seru aja," tambahnya.



Diakui Anji, tak ada perubahan drastis soal hubungannya dengan Wina Natalia pascabercerai. Sebab, keduanya hingga kini masih menjalin komunikasi dengan baik.