HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar Disebut Tak Jantan, Aaliyah Massaid Pasang Badan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |15:53 WIB
A
A
A

JAKARTA - Aaliyah Massaid mengaku merasa terganggu dengan isu miring soal sang suami, Thariq Halilintar

"Saya jarang mau menanggapi berita tidak benar di luar sana, tapi ini sudah menyangkut nama suami saya dan saya merasa sangat terganggu dengan berita hoaks yang saat ini sedang ramai," tulis Aaliyah Massaid di Instagram story @aaliyah.massaid, Rabu (21/8/2024).

Thariq Halilintar ikut terseret dalam kabar dugaan Azizah Salsha, istri Pratama Arhan yang selingkuh dengan Salim Nauderer mantan kekasih Rachel Vennya. 

Lewat pesan yang beredar di media sosial, Thariq Halilintar disebut punya masalah pada kejantanannya. Di mana alat vitalnya itu tidak bisa bekerja normal.

Terkait kabar tersebut, Aaliyah Massaid tegas membantahnya. Ia langsung pasang badan, bahwa dirinya lah yang menjadi saksi dan bukti bahwa kejantanan sang suami baik-baik saja. Bahkan Aaliyah Massaid merasa bahagia lahir dan batin.

"Alhamdulillah saya dan suami saya bahagia lahir maupun batin," tegas Aaliyah Massaid.

Putri Reza Artamevia itu merasa heran mengapa ada orang yang tega menyebar fitnah kepada sang suami. Padahal Thariq Halilintar tidak bertingkah macam-macam.

"Nggak ngerti lagi kenapa namanya dibawa-bawa, padahal suami saya nggak ada sangkut paut dan jauh dari berita hoaks yang sedang dibicarakan," ujar Aaliyah Massaid.

 

