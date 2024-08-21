Natasha Ryder Sindir Edward Akbar: Hemat Boleh, Pelit Jangan

JAKARTA - Natasha Ryder ikut emosi melihat kakaknya, Kimberly Ryder serta keponakannya merasa kesulitan untuk bepergian karena tak memiliki mobil. Sebelumnya, Kimberly Ryder sempat membagikan cerita pilu yang baru saja dialami kedua anaknya.

Dia membagikan potret kedua anaknya yang tengah duduk di pinggir jalan. Rupanya, kedua anaknya menunggu kendaraan umum untuk mengantar mereka pulang usai ikut les. Kimberly pun menyebut anak-anaknya harus mengalami hal tersebut karena mobil pribadinya yang entah saat ini berada dimana.

Diduga hal ini berkaitan dengan kasus dugaan penggelapan mobil yang dilaporkan Kimberly Ryder pada suaminya, Edward Akbar, masih diproses oleh Polres Metro Jakarta Selatan.

Natasha Ryder Sindir Edward Akbar: Hemat Boleh, Pelit Jangan



Natasha Ryder pun murka lantaran yang diketahuinya, kakak iparnya itu memiliki dua mobil. Salah satu mobil dengan atas nama Kimberly itu seharusnya digunakan untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah. Tapi hingga saat ini, mobil tersebut tak berada di tangan Kim sehingga Kim dan anak-anaknya harus menggunakan transportasi umum untuk bepergian.

"Punya dua mobil, satu mobil atas nama kakak gue untuk anak-anak diantar ke sekolah nanti. Lah kok gak mau dibalikin sampai sekarang, malah biarin anak dan ibunya naik bajaj, angkot, dll," ujar Natasha Ryder, dikutip dari unggahan @natasharyder, Rabu (21/8/2024).

Natasha Ryder seolah tak terima karena Edward Akbar sempat menyebut bahwa tak masalah jika anak-anaknya bepergian naik kendaraan umum karena bagus untuk melatih daya juang dan belajar hidup sederhana. Sementara di sisi lain, ada dua mobil di tangan Edward saat ini.

"'Ngajarin kesederhanaan', jadi yang enak buat lu doang nih edi? KOCAK," sambungnya.