HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pratama Arhan Unggah Foto Pernikahan di Tengah Gonjang-ganjing Dugaan Perselingkuhan sang Istri

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |07:44 WIB
Pratama Arhan Unggah Foto Pernikahan di Tengah Gonjang-ganjing Dugaan Perselingkuhan sang Istri
Pratama Arhan Unggah Foto Pernikahan di Tengah Gonjang-ganjing Dugaan Perselingkuhan sang Istri (Foto: Instagram/pratamaarhan8)
A
A
A

JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari rumah tangga pasangan Pratama Arhan dan Azizah Salsha. Tepat di momen satu tahun pernikahan mereka, muncul gosip yang menyebut bahwa Zize selingkuh dengan mantan kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer.

Kendati begitu, Arhan tampaknya mencoba untuk membantah gosip miring yang muncul dengan mengunggah foto pernikahannya dengan Zize. Lengkap dengan emoji yang seolah mengharapkan doa terbaik untuk pernikahannya dengan sang istri.

Diketahui, dugaan perselingkuhan tersebut pertama kali muncul usai Rachel mengunggah foto kebersamaannya dengan Zize disertai dengan dua buah lagu yang bicara terkait pengkhianatan. Selang beberapa jam kemudian, isi chat Rachel dengan salah seorang temannya mencuat, bahkan ibu dua anak itu diduga tahu soal hubungan Zize dan Salim lewat Arhan yang menghubunginya melalui sambungan telepon.

Pratama Arhan dan Azizah Salsha
Pratama Arhan Unggah Foto Pernikahan di Tengah Gonjang-ganjing Dugaan Perselingkuhan sang Istri (Foto: Instagram/pratamaarhan8)

"Haha aku tuh dikasih tau sama lakinya. Si Arhan nelfonin aku semalam. Mana mungkin aku jualan pake gimmick gini," kata Rachel dalam chat yang beredar.

"DEMI ALLAH DIA DULUAN YANG TAU!? Kasian banget Arhan," lanjut rekan Rachel.

Kendati begitu, Arhan tampaknya memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan putri Andre Rosiade tersebut. Pasalnya baru-baru ini, Arhan nampak membagikan foto saat dirinya tengah menggelar akad nikah dengan Zize di Jepang tahun lalu.

Dalam unggahannya, Arhan dan Zize nampak tengah menandatangani buku nikah.

Hal itu membuat sejumlah netizen pun ramai memberikan pujian pada Arhan yang tetap memilih untuk mempertahankan rumah tangganya meski ada banyak rumor miring terkait sang istri. 

"Semoga baik-baik saja, Han. Doa terbaik untuk rumah tangga kalian, ya Allah. Semoga ada jalan keluar yang terbaik," ujar nenkmaw***.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
