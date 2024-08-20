Karyawan Ruben Onsu Bungkam Usai Dihadirkan Sebagai Saksi Perceraian

JAKARTA - Ruben Onsu menghadirkan dua saksi dalam sidang perceraiannya dengan Sarwendah Tan hari ini, Selasa (20/8/2024). Diketahui, sidang perceraian mereka hari ini beragendakan keterangan saksi dari pihak penggugat dan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.



Tiara Oktavia selaku tim kuasa hukum Ruben Onsu membenarkan jika dua saksi ini adalah karyawan di rumah kliennya.



Namun, dia tak bersedia mengungkapkan identitas kedua saksi tersebut.

Ruben Onsu dan Sarwendah (IG)



"Hari ini agendanya keterangan saksi dari pak Ruben. Ada dua orang saksi ya," kata Tiara Oktavia di PN Jaksel hari ini.



"Mereka karyawan di rumah Ruben, dua orang," tambahnya.



Dua saksi itu kemudian memberi keterangannya di hadapan hakim PN Jaksel secara bergantian.



Namun, usai persidangan, dua saksi Ruben memilih bungkam saat dimintai komentarnya oleh awak media. Dia langsung berjalan cepat menuju mobil untuk segera pulang.