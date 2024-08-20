Rachel Vennya Akui Putus dari Salim Nauderer, karena Orang Ketiga?

JAKARTA - Rachel Vennya akhirnya buka suara terkait rumor yang beredar bahwa hubungan asmaranya dengan Salim Nauderer kandas di tengah jalan. Melalui unggahan Instagram Story eksklusif yang diunggah ulang @lambe_danu, ibu dua anak itu membenarkan bahwa dia dan Salim telah putus.

Namun, Rachel membantah rumor tak sedap yang menyebut mereka putus akibat hadirnya orang ketiga dimana Salim dituding berselingkuh.

*Halo teman-temen, terkait berita yang beredar, iya aku memang pisah sama Salim tapi bukan karena orang ketiga," ujar Rachel Vennya dikutip dari akun Instagram pribadinya @rachelvennya, Selasa (20/8/2024).

Rachel juga memastikan bahwa saat ini hubunganny dan Salim baik-baik saja sebagai teman, meski mereka telah memutuskan hubungan asmara yang terjalin. Lagipula, jodoh tak ada yang tahun karena menjadi rahasia Tuhan. Tak menutup kemungkinan suatu saat hubungan asmara yang kandas ini terjalin kembali.

"Walaupun kita putus kita masih menjalin hubungan baik sebagai teman dan kita gak tau kedepannya bakal gimana karena jodoh ditangan Allah. Terima kasih. It will pass," sambungnya.

Menutup pesannya itu, Rachel Vennya melempar candaan mengenai beberapa aktivitas sehari-hari yang disebutnya harus dipelajarinya setelah selama ini dia selalu mengandalkan Salim untuk melakukannya.

"Brb ya belajar angkat galon, buka sambel, buka pintu mobil dulu," tandasnya.