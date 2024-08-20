Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rachel Vennya Akui Putus dari Salim Nauderer, karena Orang Ketiga?

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |09:47 WIB
Rachel Vennya Akui Putus dari Salim Nauderer, karena Orang Ketiga?
Rachel Vennya Akui Putus dari Salim Nauderer, karena Orang Ketiga? (Foto: IG Rachel)
A
A
A

JAKARTA - Rachel Vennya akhirnya buka suara terkait rumor yang beredar bahwa hubungan asmaranya dengan Salim Nauderer kandas di tengah jalan. Melalui unggahan Instagram Story eksklusif yang diunggah ulang @lambe_danu, ibu dua anak itu membenarkan bahwa dia dan Salim telah putus.

Namun, Rachel membantah rumor tak sedap yang menyebut mereka putus akibat hadirnya orang ketiga dimana Salim dituding berselingkuh.

*Halo teman-temen, terkait berita yang beredar, iya aku memang pisah sama Salim tapi bukan karena orang ketiga," ujar Rachel Vennya dikutip dari akun Instagram pribadinya @rachelvennya, Selasa (20/8/2024). 

Rachel Vennya Akui Putus dari Salim Nauderer, karena Orang Ketiga?
Rachel Vennya Akui Putus dari Salim Nauderer, karena Orang Ketiga?

Rachel juga memastikan bahwa saat ini hubunganny dan Salim baik-baik saja sebagai teman, meski mereka telah memutuskan hubungan asmara yang terjalin. Lagipula, jodoh tak ada yang tahun karena menjadi rahasia Tuhan. Tak menutup kemungkinan suatu saat hubungan asmara yang kandas ini terjalin kembali.

"Walaupun kita putus kita masih menjalin hubungan baik sebagai teman dan kita gak tau kedepannya bakal gimana karena jodoh ditangan Allah. Terima kasih. It will pass," sambungnya. 

Menutup pesannya itu, Rachel Vennya melempar candaan mengenai beberapa aktivitas sehari-hari yang disebutnya harus dipelajarinya setelah selama ini dia selalu mengandalkan Salim untuk melakukannya.

"Brb ya belajar angkat galon, buka sambel, buka pintu mobil dulu," tandasnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/612/3069054/rachel_vennya-C6fZ_large.jpg
3 Momen Perayaan Ulang Tahun Rachel Vennya, Elegan dan Memukau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067323/rachel_vennya-XwH2_large.jpg
Rachel Vennya Rayakan Ulang Tahun Meriah dengan Sahabat Tanpa Salim Nauderer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059552/rachel_vennya-EH2T_large.jpg
Rachel Vennya Tidak akan Diperiksa Polisi Terkait Kasus Berita Hoaks dan Fitnah Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057247/rachel_vennya-aOHc_large.jpg
Rasakan Beratnya Sandang Status Janda, Rachel Vennya: Aku Berusaha Banget Ubah Stigma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/612/3053472/rachel_vennya-HuwJ_large.jpg
Tampilan Rachel Vennya Tenteng Tas Rp72 Juta, Buat Netizen Terpana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/612/3054625/rachel_vennya-izuk_large.jpg
3 Potret Rachel Vennya dengan Rok Mini, Makin Cantik usai Menjomblo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement