Sarwendah Buka Suara Usai Dituding Selingkuh dengan Karyawannya : Enggak Masuk Akal

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |08:41 WIB
Sarwendah Buka Suara Usai Dituding Selingkuh dengan Karyawannya : Enggak Masuk Akal
Sarwendah Buka Suara Usai Dituding Selingkuh dengan Karyawannya : Enggak Masuk Akal (Foto: IG Sarwendah)
JAKARTA - Sarwendah akhirnya buka suara terkait tudingan yang mengarah kepadanya bahwa dirinya berselingkuh dengan salah satu karyawannya. Bahkan, rumor tersebut juga dikaitkan dengan gugatan perceraian Ruben Onsu terhadap Sarwendah. 

Kepada Denny Darko, Sarwendah pun memberikan penjelasan mengenai rumor tersebut. Mulanya, Denny Darko yang lebih dulu membuka pembahasan mengenai rumor tersebut. Sebab, banyak netizen yang meminta kepadanya untuk meramalkan terkait isu perselingkuhan Sarwendah sampai karyawannya itu disebut-sebut sebagai ayah dari putri Sarwendah, Thania.

“Banyak orang yang DM menanyakan coba bukain kartu, bener enggak sih cowok ini penyebab perpisahan antara Wendah dan Ruben. Bahkan cowok ini konon katanya adalah ayah kandung sebenarnya dari Thania,” tanya Denny Darko dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Selasa (20/8/2024). 

Sarwendah Buka Suara Usai Dituding Selingkuh dengan Karyawannya : Enggak Masuk Akal
Sarwendah Buka Suara Usai Dituding Selingkuh dengan Karyawannya : Enggak Masuk Akal

Sarwendah mengaku dirinya selama ini sebenarnya berusaha  menahan diri untuk tetap diam, tidak membela diri ataupun membalas tudingan yang mengarah kepadanya. Tapi, diamnya itu ternyata semakin memunculkan tudingan yang semakin panas. Sehingga seakan semua orang bisa seenaknya menghujatnya. 

“Sekarang gini aja deh mas lihat, kalau aku sama anak aku ada yang ngatain aku, aku marah. Karena menurut aku ketika aku udah memilih diam sebegitu lama, dan aku kira diam itu adalah emas, tapi ternyata malah digoreng parah,” sambungnya. 

Ketika muncul rumor tak sedap ini, Sarwendah tak lagi diam. Dia merasa tudingan ini benar-benar sudah tidak masuk akal. Sarwendah pun berusaha mengajak netizen untuk mencoba berpikir dengan akal sehat sebelum mengomentari kehidupan orang lain.

“Tapi kalau misalnya yang ini ya menurut aku udah enggak masuk akal,” ungkapnya. 

Sarwendah menjelaskan jika karyawan yang digosipkan berselingkuh dengannya itu merupakan karyawan yang baru bekerja selama dua tahun dengannya. Sementara usia Thania sendiri sudah lima tahun. Jelas tidak masuk akal jika menuding bahwa Thania adalah anak dari karyawannya itu.

“Aku ketemu sama karyawan aku itu, dia baru kerja di tempat aku tuh 2 tahun. Tania udah 5 tahun, belum mundur lagi hamilnya ya kan? Istilahnya udah enggak masuk akal. Ya mestinya orang juga kalau mau bikin gosip kayaknya harus berpikir lebih panjang," sambungnya.

 

