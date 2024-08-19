Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarwendah Ungkap Reaksi Anak saat Melihat Wajahnya Usai Operasi Plastik

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |19:35 WIB
Sarwendah Ungkap Reaksi Anak saat Melihat Wajahnya Usai Operasi Plastik
Sarwendah Ungkap Reaksi Anak saat Melihat Wajahnya Usai Operasi Plastik (Foto: Instagram/sarwendah29)
A
A
A

JAKARTA - Sarwendah belum lama ini menjalani operasi plastik di Korea Selatan bersama ibu dan adiknya. Diketahui, istri Ruben Onsu tersebut baru saja menjalani operasi di bagian bawah matanya.
 

Mantan personel Cherrybelle itu mengaku bahwa keputusannya untuk menjalani operasi plastik diketahui oleh anak-anaknya. Bahkan ketiga anaknya juga tidak keberatan dengan keputusan sang ibunda.

Sarwendah dan Ruben Onsu
Sarwendah Ungkap Reaksi Anak saat Melihat Wajahnya Usai Operasi Plastik (Foto: Instagram/sarwendah29)

Sementara itu, Sarwendah sendiri juga sempat mengajak ketiga anaknya ikut ke Korea Selatan dalam rangka liburan.

"Mereka nemenin malahan. Aku se-open itu sama anak-anak aku, jadi ya aku bilang (operasi)," kata Sarwendah dikutip dari YouTube Denny Darko, Senin (19/8/2024).


Sarwendah juga mengungkapkan reaksi anak-anaknya saat melihat wajahnya usai operasi plastik. Menariknya, Sarwendah malah ditertawakan oleh anak-anak, dikarenakan wajahnya masih bengkak.

"Pada saat H+1 aku operasi, mereka datang malah kayak ketawa gitu, karena kan mukanya masih bengkak kan, terus aku nggak bisa ngomong dulu kan kaya kaget," ungkap Sarwendah.

 

Halaman:
1 2
