HOT GOSSIP

SZA Liburan di Bali, Bikin Heboh Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |08:05 WIB




JAKARTA - Penyanyi Amerika Serikat, SZA tengah menikmati liburannya di Pulau Dewata, Bali. Pelantun Nobody Gets Me ini bikin netizen Indonesia heboh lantaran berkunjung ke Tanah Air.

Momen penyanyi 34 tahun itu berada di Bali ini diunggah di akun Instagram-nya, @sza. Terlihat wanita berambut ikal ini mulanya berpose mengenakan bikini dan celana hijau.

SZA juga terlihat menggunakan helm berwarna tosca dan berpose di depan sebuah villa di Bali yang rindang.

Setelahnya, pelantun Kill Bill ini juga mengabadikan momen dirinya saat asyik motoran di Bali. Terlihat SZA dibonceng oleh teman prianya dan melintasi jalanan berkelok di Pulau Dewata itu.

