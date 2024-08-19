Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Sumargo Tolak Ajak Anak Ngonten: Nggak Mau Over Eksploitasi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |21:45 WIB
Denny Sumargo Tolak Ajak Anak Ngonten: Nggak Mau Over Eksploitasi
Denny Sumargo Tolak Ajak Anak Ngonten: Nggak Mau Over Eksploitasi (Foto: Instagram/sumargodenny)
A
A
A

JAKARTA - Denny Sumargo mengaku belum mau mengajak sang anak Gabriella Alan Sumargo, untuk tampil di konten media sosialnya. Terlebih usia anak Denny Sumargo dan Olivia Allan itu belum genap berusia satu bulan.

Hal itu dilakukan karena Denny Sumargo tak mau mengeksploitasi anaknya.

Denny Sumargo Tolak Ajak Anak Ngonten: Nggak Mau Over Eksploitasi (Foto: Instagram/sumargodenny)


"Gue nggak mau over eksploitasi buat anak gue sih," ujar Denny Sumargo, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (19/8/2024).

Pria yang akrab disapa Densu itu merasa bahwa saat ini sang anak belum mengetahui apa-apa.

"Karena gue ngerasa kan dia masih belum tahu banyak hal. Dan gue nggak pengin dia akhirnya kita eksploitasi gara-gara masalah mau cari duit gitu," ungkap.


Kendati begitu, Denny Sumargo tak menutup kemungkinan wajah baby Briel akan masuk dalam kontennya. Dengan catatan ia dan sang istri tetap memperhatikan kondisi sang putri.

"Jadi gue masih coba be a wise aja. Ya kalau gue lihat oke, ya boleh lah dia ikut di konten sekali-sekali, tapi kalau enggak jangan lah," pungkas Denny Sumargo.

(van)

