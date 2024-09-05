Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Sumargo Akhirnya Tunjukkan Wajah Baby Biel

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |07:35 WIB
Denny Sumargo Akhirnya Tunjukkan Wajah Baby Biel
Denny Sumargo Akhirnya Tunjukkan Wajah Baby Biel (Foto: Instagram/sumargodenny)
JAKARTA - Denny Sumargo akhirnya membagikan potret wajah anaknya, Gabriella Allan Sumargo, ke media sosial. Ini merupakan pertama kalinya suami Olivia Allan itu membagikan secara terang-terangan wajah cantik nan menggemaskan putrinya di hadapan media.

Melalui akun Instagramnya, bayi yang akrab disapa Biel itu terlihat menggemaskan dengan outfit yang didominasi warna pink.

Gabriella Sumargo
Denny Sumargo Akhirnya Tunjukkan Wajah Baby Biel (Foto: Instagram/sumargodenny)

"Aku boleh ikutan di konten papa gak ya?," tulis Denny Sumargo pada keterangan foto putrinya.

Meski tak seluruh bagian wajahnya terlihat karena tertutup pacifier atau empeng, banyak netizen yang menilai bahwa Biel sangat mirip dengan istri Densu. Bahkan tak sedikit netizen yang memberikan pujian atas kecantikan wajah Biel.


"Masya Allah.. Cantiik dan Gemes sekali.. Selamat Ya Bang @sumargodenny dan Ci Oliv atas perjuangannya. Sy jg perjuangannya sm dgn Ci Oliv, jadi ikut Senang," ujar ratuma***.

"Masyallahh gemoy nyaa sehat cantikkk ci oliv banget," sambung fzrya***.

 

