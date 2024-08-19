Syifa Hadju Nonton El Rumi Tanding Futsal, Setia Mendampingi Di Pinggir Lapangan

JAKARTA - Syifa Hadju dan El Rumi mulai berani memperlihatkan momen kebersamaan mereka di hadapan publik. Kali ini, Syifa Hadju terciduk menemani kekasihnya untuk mengikuti pertandingan futsal di Boyolali, Jawa Tengah.



El Rumi diketahui terbang ke Boyolali untuk mengikuti fun match futsal di acara Nusantara United FC Futsal Competition. Apalagi, adik Al Ghazali itu diketahui merupakan presiden klub sepakbola Nusantara United FC.

Syifa Hadju Nonton El Rumi Tanding Futsal, Setia Mendampingi Di Pinggir Lapangan (Foto: Instagram/syifahadju)



Tak sendiri, di akhir pekan kemarin Syifa Hadju pun diajak untuk mendampingi kekasihnya di Boyolali. Jika selama ini El Rumi dianggap bucin, ternyata Syifa Hadju juga tak kalah bucinnya.



Dalam unggahan akun Instagram Nusantara United FC, Syifa yang duduk di pinggir lapangan, memberikan dukungan kepada El agar selalu semangat dan mencetak gol sebanyak mungkin. Syifa tampak semringah saat memberikan ucapan semangat kepada kekasihnya.



"Semangat El, semoga golin yang banyak," ujar Syifa Hadju dikutip dari unggahan Instagram story akun @nusantaraunitedfc, Minggu, 18 Agustus 2024.



Baik Syifa maupun El memang belum membagikan foto atau video berduaan di acara tersebut. Syifa hanya mengunggah video suasana pertandingan.