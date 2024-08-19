Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syifa Hadju Nonton El Rumi Tanding Futsal, Setia Mendampingi Di Pinggir Lapangan

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |13:35 WIB
Syifa Hadju Nonton El Rumi Tanding Futsal, Setia Mendampingi Di Pinggir Lapangan
Syifa Hadju Nonton El Rumi Tanding Futsal, Setia Mendampingi Di Pinggir Lapangan (Foto: Instagram/syifahadju)
A
A
A

JAKARTA - Syifa Hadju dan El Rumi mulai berani memperlihatkan momen kebersamaan mereka di hadapan publik. Kali ini, Syifa Hadju terciduk menemani kekasihnya untuk mengikuti pertandingan futsal di Boyolali, Jawa Tengah.

El Rumi diketahui terbang ke Boyolali untuk mengikuti fun match futsal di acara Nusantara United FC Futsal Competition. Apalagi, adik Al Ghazali itu diketahui merupakan presiden klub sepakbola Nusantara United FC.

Syifa Hadju
Syifa Hadju Nonton El Rumi Tanding Futsal, Setia Mendampingi Di Pinggir Lapangan (Foto: Instagram/syifahadju)


Tak sendiri, di akhir pekan kemarin Syifa Hadju pun diajak untuk mendampingi kekasihnya di Boyolali. Jika selama ini El Rumi dianggap bucin, ternyata Syifa Hadju juga tak kalah bucinnya.

Dalam unggahan akun Instagram Nusantara United FC, Syifa yang duduk di pinggir lapangan, memberikan dukungan kepada El agar selalu semangat dan mencetak gol sebanyak mungkin. Syifa tampak semringah saat memberikan ucapan semangat kepada kekasihnya.


"Semangat El, semoga golin yang banyak," ujar Syifa Hadju dikutip dari unggahan Instagram story akun @nusantaraunitedfc, Minggu, 18 Agustus 2024.

Baik Syifa maupun El memang belum membagikan foto atau video berduaan di acara tersebut. Syifa hanya mengunggah video suasana pertandingan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/194/3174859/syifa-A5xG_large.jpg
Segini Harga Fantastis dan Spesifikasi Cincin Tunangan Syifa Hadju dari El Rumi yang Dilamar di Swiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/612/3086502/potret_syifa_hadju_tampil_bak_bidadari_saat_pemotretan-oJxj_large.jpg
Potret Syifa Hadju Jalani Pemotretan, Pesona Cantiknya seperti Bidadari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/612/3077103/syifa_hadju-oYNH_large.jpg
Ternyata Ini Love Language Syifa Hadju, Sama atau Beda dengan El Rumi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/612/3066275/el_rumi_dan_syifa-g6Sc_large.jpg
Syifa Hadju Pakai Baju Gambar El Rumi di Pestapora, Bucin Abis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/33/3066165/maia_estianty-54Fn_large.jpg
Ditonton saat Manggung di Pestapora, Maia Estianty Panggil Syifa Hadju Calon Mantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/33/3062295/syifa_hadju-Gb2V_large.jpg
Syifa Hadju Tampil Modis bak Model Kelas Dunia di New York
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement