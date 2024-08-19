Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Pelawak Indonesia yang Putuskan Bercerai setelah Menikah Belasan Tahun

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |08:40 WIB
6 Pelawak Indonesia yang Putuskan Bercerai setelah Menikah Belasan Tahun
6 Pelawak Indonesia yang Putuskan Bercerai setelah Menikah Belasan Tahun (Foto: IG Andre)
A
A
A

JAKARTA Pelawak Indonesia yang putuskan bercerai setelah menikah belasan tahun. Beberapa dari mereka bercerai karena sang istri tak ingin dipoligami, lainnya mengaku tak lagi memiliki kesamaan visi dalam menjalankan pernikahan. 

6 Pelawak Indonesia yang Putuskan Bercerai setelah Menikah Belasan Tahun:

1. Parto Patrio

Parto (IG)
Parto (IG)

Parto pertama kali menikah dengan Ida Murwani pada tahun ‘90-an. Ida adalah perempuan yang menemani awal karier Parto sebagai pelawak. Namun pada 2001, sang komedian menyampaikan kepada Ida bahwa dirinya telah menikah kembali dengan Dina Risty.

Parto mengaku, Ida Murwani menolak keras dimadu sejak awal dirinya berpoligami. Perempuan itu bahkan meminta Parto untuk menceraikannya dan mempersilakan sang komedian untuk tinggal bersama istri kedua. Akhirnya, Parto dan Ida bercerai pada 2011, setelah lebih dari 15 tahun menikah.

2. Sule

Sule (Selvianus)
Sule (Selvianus)

Sule menikah selama 21 tahun dengan almarhumah Lina Jubaedah sebelum akhirnya bercerai pada 2018. Perceraian mereka sempat menjadi sorotan media, mengingat Lina dan Sule membangun pernikahan mereka dari nol. 

Tak lama setelah bercerai, Lina Jubaedah menikah kembali dengan Teddy Pardiyana pada 2019. Sayang, pernikahan mereka dipisahkan maut karena ibu Rizky Febian itu mengembuskan napas terakhirnya, pada 2020.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/205/3069000/raim_laode-zW9L_large.jpg
Rilis Single Abangku, Raim Laode Beri Persembahan Spesial untuk sang Kakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067967/fanny_soegi-N6Zl_large.jpg
DCDC Pengadilan Musik akan Sidang Rebellion Rose dan Fanny Soegi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067835/dean_desvi-r6bN_large.jpg
Kronologi Dean Desvi Alami Pelecehan Seksual di Dalam Mobil oleh Kru Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067483/sarnanitha-kg1c_large.jpg
Influencer Sarnanitha Terancam Ditahan dalam Kasus Dugaan Spa Plus-Plus di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3066833/razman_arif_nasution-0JSH_large.jpg
Artis yang Pernah Dibela Pengacara Razman Nasution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/33/3066121/hana_saraswati-rFyR_large.jpg
Hana Saraswati Resmi Menikah dengan Justin Harijawan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement