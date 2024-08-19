6 Pelawak Indonesia yang Putuskan Bercerai setelah Menikah Belasan Tahun

JAKARTA – Pelawak Indonesia yang putuskan bercerai setelah menikah belasan tahun. Beberapa dari mereka bercerai karena sang istri tak ingin dipoligami, lainnya mengaku tak lagi memiliki kesamaan visi dalam menjalankan pernikahan.

6 Pelawak Indonesia yang Putuskan Bercerai setelah Menikah Belasan Tahun:

1. Parto Patrio

Parto (IG)

Parto pertama kali menikah dengan Ida Murwani pada tahun ‘90-an. Ida adalah perempuan yang menemani awal karier Parto sebagai pelawak. Namun pada 2001, sang komedian menyampaikan kepada Ida bahwa dirinya telah menikah kembali dengan Dina Risty.

Parto mengaku, Ida Murwani menolak keras dimadu sejak awal dirinya berpoligami. Perempuan itu bahkan meminta Parto untuk menceraikannya dan mempersilakan sang komedian untuk tinggal bersama istri kedua. Akhirnya, Parto dan Ida bercerai pada 2011, setelah lebih dari 15 tahun menikah.

2. Sule

Sule (Selvianus)

Sule menikah selama 21 tahun dengan almarhumah Lina Jubaedah sebelum akhirnya bercerai pada 2018. Perceraian mereka sempat menjadi sorotan media, mengingat Lina dan Sule membangun pernikahan mereka dari nol.

Tak lama setelah bercerai, Lina Jubaedah menikah kembali dengan Teddy Pardiyana pada 2019. Sayang, pernikahan mereka dipisahkan maut karena ibu Rizky Febian itu mengembuskan napas terakhirnya, pada 2020.