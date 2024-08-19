Ari Lasso hingga Lyodra Meriahkan Festival Dare To Listen 2024

JAKARTA – JBL kembali menyelenggarakan JBL Festival "Dare To Listen" 2024 yang akan digelar pada 26 dan 27 Oktober 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Festival ini kembali menggandeng One Step Forward sebagai promotor dan konseptor acara.

Festival ini akan menghadirkan sejumlah musisi legendaris dan top Indonesia, seperti Kahitna, Gigi, dan Lyodra yang akan tampil pada hari pertama. Di hari kedua, panggung akan dimeriahkan oleh Maliq & D’Essentials, Ari Lasso, Project Pop, hingga Mahalini.

JBL Festival “Dare To Listen” merupakan konser musik tahunan. Festival ini menawarkan pengalaman musik yang luar biasa dengan teknologi audio terkini.

“Melalui JBL Festival 'Dare To Listen' 2024, kami berharap dapat mendorong pertumbuhan industri musik di Indonesia serta memberikan pengalaman yang unik dan tak terlupakan bagi para penikmat musik,” ujar Direktur PT Inti Megah Swara, James Eric Pribadi.