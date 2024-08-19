5 Lagu Lawas Terbaik Ruth Sahanaya

JAKARTA - Ruth Sahanaya merupakan salah satu Diva Indonesia yang mampu memenangkan cukup banyak penghargaan di tingkat lokal dan juga internasional. Dia juga merupakan salah satu personel dari Trio 3 Diva, bersama Krisdayanti dan Titi DJ.



Berkarier sejak 1987, hingga saat ini Ruth masih cukup aktif di industri musik tanah air. Bahkan ada sejumlah lagu lawas miliknya yang hingga saat ini masih sering terdengar di telinga masyarakat.





1. Andaikan Kau Datang Kembali





"Andaikan kau datang kembali... Jawaban apa yang kan kuberi... Adakah jalan yang kau temui... Untuk kita kembali lagi..."



Lagu 'Andaikan Kau Datang Kembali' merupakan tembang milik grup Koes Plus yang dibawakan ulang oleh Ruth Sahanaya. Meski begitu, lagu dengan versi Ruth ataupun Koes Plus, sama-sama laris dipasaran dan masih sering terdengar sampai saat ini.



Rilis pada 2004, single yang dibawakan Ruth Sahanaya ini menceritakan tentang kehidupan manusia dengan Tuhannya ketika sudah wafat.



2. Kaulah Segalanya





"Kaulah segalanya untukku.. Kaulah curahan hati ini.. Tak mungkin ku melupakanmu.. Tiada lagi yang ku harap hanya kau seorang.."



Rilis pada 1991, lagu 'Kaulah Segalanya' sampai saat ini masih sering terdengar. Lagu yang ciptakan Tito Soemarsono ini bercerita tentang seseorang yang mengharapkan cinta seseorang.



3. Keliru





"Aku cinta kepadamu.. Aku rindu di pelukmu.. Namun ku keliru, telah membunuh, Cinta dia dan dirimu.."



Lagu 'Keliru' yang dipopulerkan Ruth Sahanaya rilis pada 1999 Diciptakan oleh Fatur dan Capung dari Java Jive, lagu ini berkisah tentang perasaan dilema lantaran telah merebut kekasih orang lain. Lagu ini kian populer saat dijadikan soundtrack sinetron hits di masanya.