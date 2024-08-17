Jryan Karsten Bongkar Bahaya Playing Victim

JAKARTA - Jryan Karsten, seorang kreator konten inspiratif yang kini semakin dikenal, kembali hadir dengan konten terbarunya yang bertajuk “Playing Victim sampai Nyaman, Gak Bahaya Tah?”.

Melalui akun YouTube-nya, Jryan konsisten menyajikan konten bermuatan motivasi yang tak hanya berbobot, tetapi juga disampaikan dengan gaya yang menarik dan mudah dicerna.

Dalam kontennya ini, Jryan membahas fenomena "playing victim" atau mentalitas korban yang kerap dialami oleh banyak orang. Mentalitas ini sering ditandai dengan kecenderungan menyalahkan orang lain atas kesulitan yang dialami, serta mencari kenyamanan dalam perasaan mengasihani diri sendiri.

Menurut Jryan, pola pikir seperti ini bisa menjadi penghambat besar dalam perkembangan diri, karena membuat seseorang terjebak dalam pandangan negatif terhadap hidup.