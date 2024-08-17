Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

The Changcuters Ungkap Kondisi Terkini Tria Usai Pingsan di Atas Panggung Minggu Lalu

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |08:45 WIB
The Changcuters Ungkap Kondisi Terkini Tria Usai Pingsan di Atas Panggung Minggu Lalu
The Changcuters Ungkap Kondisi Terkini Tria Usai Pingsan di Atas Panggung Minggu Lalu (Foto: Instagram/thechangcuters)
JAKARTA - Tria The Changcuters sempat pingsan di atas panggung saat tengah tampil di sebuah festival musik yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Kejadian tersebut bahkan sudah berlangsung kurang lebih satu minggu yang lalu.

Kini, terkuak kondisi terbaru Tria. Meski sudah membaik, hingga kini Tria diketahui masih menjalani perawatan di rumah sakit.

The Changcuters
The Changcuters Ungkap Kondisi Terkini Tria Usai Pingsan di Atas Panggung Minggu Lalu (Foto: Instagram/thechangcuters)

Hal tersebut terungkap dalam foto yang dibagikan dalam akun Instagram Story bandnya, ketika para personel beramai-ramai datang menjenguk sang vokalis di rumah sakit,


"Kebahagian sejati ditemukan dalam persahabatan yang tangguh. Bersama kita lebih kuat dan lebih bahagia," bunyi keterangan dalam unggahan tersebut.

Sementara itu, Dhatu Rembulan sempat membeberkan kondisi terkini Tria yang disebut sudah semakin membaik dari sebelumnya. Kendati begitu, hingga kini Tria masih belum diizinkan untuk kembali manggung lantaran masih harus memulihkan kondisi kesehatannya.

Bahkan pada Sabtu, 17 Agustus kemarin, posisi Tria sempat digantikan oleh Iqbaal Ramadhan saat manggung di salah satu acara musik.

(van)

