HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Inul Daratista Tolak Rayakan Ultah Pernikahan ke-30 dengan Adam Suseno

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |07:45 WIB
Alasan Inul Daratista Tolak Rayakan Ultah Pernikahan ke-30 dengan Adam Suseno
Alasan Inul Daratista Tolak Rayakan Ultah Pernikahan ke-30 dengan Adam Suseno (Foto: Instagram/inul.d)
JAKARTA - Inul Daratista mengaku tidak menyangka bahwa rumah tangganya dengan Adam Suseno bisa langgeng hingga hampir 30 tahun lamanya. Meski begitu, pelantun Bintang Dangdut ini mengaku tak akan menggelar perayaan khusus untuk hal tersebut.

Bukan tanpa alasan, Inul mengaku semakin tua dirinya dan Adam justru lebih senang menikmati momen-momen sederhana.

Inul Daratista
Alasan Inul Daratista Tolak Rayakan Ultah Pernikahan ke-30 dengan Adam Suseno (Foto: Instagram/inul.d)


Sementara bila menggelar suatu perayaan, hal itu tak lebih untuk turut membahagiakan timnya.

"Justru kita malah nggak mau dirayakan, cuma karena kemarin itu selalu dapat spot dari tim manajemen aku rayakan lah ,kasian, kerja sudah mati2an nikmati aja gak usah meriah juga nggak apa apa, sederhana saja, kita kita gitu," ungkap Inul Daratista di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.


Inul berharap diusianya yang semakin menua dirinya dan sang suami bisa lebih memaknai hidup dengan cara sederhana.

"Jadi diusia-usia yang 50 60 70 itu kan ya bentar lagi sudah maghrib, sudah isya, jadi apalagi yang dirasakan? Yang kemarin kan sudah lewat semua jadikan bismillah mudah-mudahan masih bisa melewati kedepannya dengan baik," kata dia.

 

