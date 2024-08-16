Cerita Yasmin Nepper Dalami Adegan Kesurupan di Film Thaghut, Kehabisan Suara saat Syuting

Cerita Yasmin Nepper Dalami Adegan Kesurupan di Film Thaghut, Kehabisan Suara saat Syuting (Foto: IG Yasmin)

JAKARTA - Yasmin Nepper berkesempatan membintangi film horor berjudul Thaghut. Dia pun punya tantangan khusus mendalami peran Ainun yang sering kesurupan.

Demi memaksimalkan peran Ainun, Yasmin rela berlatih dengan guru akting selama nyaris sebulan. Perempuan 20 tahun itu juga rutin menonton film yang banyak menampilkan scene kesurupan.

"Tiga minggu pastinya ada workshop sama akting coach. Aku nonton beberapa film yang ada adegan kerasukannya," ungkap Yasmin Nepper di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Adapun tantangan yang dihadapi yakni kehilangan suara selama proses syuting. Ini karena dia banyak melakukan latihan dengan suara keras.

"Aku suaranya habis teriak-teriak sempet ada satu hari aku susah ngomong," ujar Yasmin.

"Karena kan peran aku membutuhkan suara yang agak gitu (teriak) yaa, terus fisik juga terkuras," katanya.

Bobby Prasetyo selaku sutradara mengatakan jika dirinya senang, karena akhirnya film Thaghut sebentar lagi rilis di seluruh bioskop Indonesia tepatnya 29 Agustus 2024.