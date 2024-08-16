Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Cerita Yasmin Nepper Dalami Adegan Kesurupan di Film Thaghut, Kehabisan Suara saat Syuting

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |08:22 WIB
Cerita Yasmin Nepper Dalami Adegan Kesurupan di Film Thaghut, Kehabisan Suara saat Syuting
Cerita Yasmin Nepper Dalami Adegan Kesurupan di Film Thaghut, Kehabisan Suara saat Syuting (Foto: IG Yasmin)
A
A
A

JAKARTA - Yasmin Nepper berkesempatan membintangi film horor berjudul Thaghut. Dia pun punya tantangan khusus mendalami peran Ainun yang sering kesurupan.

Demi memaksimalkan peran Ainun, Yasmin rela berlatih dengan guru akting selama nyaris sebulan. Perempuan 20 tahun itu juga rutin menonton film yang banyak menampilkan scene kesurupan.

"Tiga minggu pastinya ada workshop sama akting coach. Aku nonton beberapa film yang ada adegan kerasukannya," ungkap Yasmin Nepper di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Yasmine Napper
Yasmin Napper

Adapun tantangan yang dihadapi yakni kehilangan suara selama proses syuting. Ini karena dia banyak melakukan latihan dengan suara keras.

"Aku suaranya habis teriak-teriak sempet ada satu hari aku susah ngomong," ujar Yasmin.

"Karena kan peran aku membutuhkan suara yang agak gitu (teriak) yaa, terus fisik juga terkuras," katanya.

Bobby Prasetyo selaku sutradara mengatakan jika dirinya senang, karena akhirnya film Thaghut sebentar lagi rilis di seluruh bioskop Indonesia tepatnya 29 Agustus 2024.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/205/3069000/raim_laode-zW9L_large.jpg
Rilis Single Abangku, Raim Laode Beri Persembahan Spesial untuk sang Kakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067967/fanny_soegi-N6Zl_large.jpg
DCDC Pengadilan Musik akan Sidang Rebellion Rose dan Fanny Soegi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067835/dean_desvi-r6bN_large.jpg
Kronologi Dean Desvi Alami Pelecehan Seksual di Dalam Mobil oleh Kru Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067483/sarnanitha-kg1c_large.jpg
Influencer Sarnanitha Terancam Ditahan dalam Kasus Dugaan Spa Plus-Plus di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3066833/razman_arif_nasution-0JSH_large.jpg
Artis yang Pernah Dibela Pengacara Razman Nasution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/33/3066121/hana_saraswati-rFyR_large.jpg
Hana Saraswati Resmi Menikah dengan Justin Harijawan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement