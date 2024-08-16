Merdeka dari Tagihan Aplikasi Musik Bersama TREBEL

Merdeka dari Tagihan Aplikasi Musik Bersama TREBEL. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Indonesia merayakan hari kemerdekaan ke-79, pada 17 Agustus 2024. Semangat kemerdekaan ini sejalan dengan semangat bebas menikmati musik yang ditawarkan oleh TREBEL.

Lewat aplikasi ini, Anda bisa mendengarkan #MusikTanpaBayar secara legal tanpa perlu khawatir melanggar hak cipta. Tersedia 90 juta lagu yang bisa Anda dengarkan secara offline dan gratis tanpa perlu kehabisan kuota.

Lewat TREBEL, Anda bisa menikmati ‘kemerdekaan’ sesungguhnya dalam menikmati musik. Tak lagi perlu repot-repot berlangganan atau mencari lagu-lagu bajakan. Anda cukup mengunduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

Trebel Music. (Foto: MNC Media)

Jika sedang butuh lagu untuk merayakan hari kemerdekaan, Anda bisa mendengarkan lagu-lagu dari musisi lokal terbaik pilihan TREBEL. Bersama aplikasi ini, Anda bisa merayakan HUT RI sekaligus memerdekakan diri dari belenggu biaya langganan musik.

Pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya secara gratis dan rasakan sensasi mendengarkan musik dengan bebas.