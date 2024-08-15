Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Angela Lee Ditangkap Kasus Dugaan Penipuan Tas Mewah

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |14:59 WIB
Angela Lee Ditangkap Kasus Dugaan Penipuan Tas Mewah
Angela Lee Ditangkap Kasus Dugaan Penipuan Tas Mewah (Foto: IG Angela Lee)
JAKARTA - Artis Angela Lee ditangkap Polda Metro Jaya atas dugaan terlibat penipuan dan penggelapan tas mewah. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. 

"Penyidik sudah melakukan gelar perkara untuk peningkatan status AC alias AE dari saksi menjadi tersangka," ujar Ad Kamis (15/8/2024). 

Angela Lee sendiri sudah ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya. Penyidik juga sudah mengirimkan berkas perkara yang bersangkutan ke Kejaksaan. Adapun akibat tindakan Angela, kerugian yang diderita korban sebesar Rp3,2 miliar.


Angela Lee Ditangkap Kasus Dugaan Penipuan Tas Mewah

"Total kerugian Rp3,2 miliar," katanya lagi.

Untuk diketahui, selebgram Angela Lee pernah menerima uang hingga ratusan juta dari kekasihnya, Muhammad Najih (MNA) yang merupakan kurir gembong narkoba kelas kakap, Fredy Pratama.

