Andika Rosadi Janji Pertahankan Rumah Tangga dengan Nisya Ahmad ke Anak (Foto: IG Nisya Ahmad)

JAKARTA - Andika Rosadi berjanji kepada tiga anaknya bakal mempertahankan rumah tangga dengan Nisya Ahmad.

Tengah proses bercerai, Andika mengaku hingga kini masih menjalin hubungan baik dengan adik Raffi Ahmad itu.

Bahkan, Nisya sebagai masih memenuhi kewajibannya sebagai istri sebelum adanya putusan cerai secara resmi.

"Masih (komunikasi) tadi pagi pamit dulu ke pengadilan. Itu tadi rada nggak enak badan, biasanya kita sarapan bareng, kalau dia belum bangun saya bangunin," kata Andika Rosadi usai sidang di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).

Andika dan Nisya juga menjamin kasih sayangnya kepada anak-anak tak akan pernah berkurang.

"Kita berusaha mencukupkan kasih sayang kita berdua. Kita sadar ini proses yang nggak mudah. Jadi saya dan Nisya kompak apa pun yang mereka butuhkan dalam hal kasih sayang pasti kita kasih. Semua keluarga besar juga berusaha meminimalisir efek dari perceraian," ungkapnya.

Pengusaha 41 tahun itu kemudian berjanji ke anak-anaknya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Nisya.

"Saya nggak pernah di titik menyerah. Cuma saya janji sama anak-anak saya akan berjuang untuk rujuk lagi," jelasnya.