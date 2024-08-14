Ada Campur Tangan Mulan Jameela dalam Penangkapan Armor Toreador yang Diduga Lakukan KDRT

JAKARTA - Suami selebgram Cut Intan Nabila, Armor Toreador, berhasil di tangkap oleh polisi di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada Selasa, 13 Agustus 2024 malam.



Penangkapan tersebut merupakan buntut dari Cut Intan Nabila yang membagikan bukti video rekaman CCTV telah terjadinya dugaan KDRT.



Rupanya ada campur tangan Mulan Jameela dalam penangkapan suami Cut Intan Nabila tersebut. Hal itu diketahui melalui Instagram pribadi Mulan Jameela.

"Alhamdulillah pelaku KDRT dari @cut.intannabila sudah tertangkap di daerah Kemang," tulis Mulan Jameela di Instagram @mulanjameela1, Selasa, 13 Agustus 2024.



Suami Ahmad Dhani ini juga berterima kasih kepada rekannya Sufmi Dasco dan Habiburokhman yang sudah membantu dalam proses penangkapan Armor Toreador.



Tentunya, Kapolres Cibinong Bogor yang berperan besar dalam penangkapan tersebut.



"Terima kasih Ketua @sufmi_dasco Bang @habiburokhmanjkttimur dan Kapolres Cibinong Bogor yang sudah membantu dan bekerja dalam proses penangkapan," jelas Mulan Jameela.



Sebagai seorang perempuan sekaligus ibu, Mulan Jameela juga ikut memberikan dukungan pada Cut Intan Nabila selaku korban KDRT.