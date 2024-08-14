DJ JayJax Kini Jadi Ikon Musik Elektronik Indonesia

JAKARTA - DJ JayJax, yang dikenal karena penampilannya yang memukau dan aransemen musiknya yang menghibur, telah menjelma menjadi salah satu kekuatan utama di dunia DJ sejak tahun 2015. Sebelumnya dikenal sebagai DJ Holy, ia berhasil memikat penonton di seluruh Indonesia dengan ciri khas mixing yang kreatif serta aksi panggung yang memukau.

JayJax memulai kariernya pada tahun 2015. Dengan cepat, ia berhasil menarik perhatian publik melalui berbagai kompetisi DJ hingga tahun 2019, di mana ia kerap menempati posisi juara 2 dan 3. "Awalnya ini cuma hobi yang aku suka," katanya mengenang awal perjalanannya. "Dulu malah pengen jadi pilot, hahaha."

Namun, jalan menuju sukses bukan tanpa tantangan. Bagi JayJax, tantangan terbesar adalah mempertahankan konsistensi dan mengikuti alur industri musik yang bergerak sangat cepat. "Konsistensi dan kemampuan mengikuti perkembangan industri yang cepat berubah adalah kuncinya," ujarnya. Dedikasi dan ketekunan yang ia miliki terbukti mampu membawanya melewati berbagai rintangan tersebut.

Pada tahun 2019, JayJax bergabung dengan Holywings Group (HWG) sebagai DJ residen. "Waktu itu saya kuliah di Jakarta, dan pada tahun 2019 saya mulai kenal dengan orang-orang di HWG. Dibantu oleh Om David, senior saya yang juga DJ dan sudah bekerja di HWG, saya akhirnya diterima menjadi DJ residen pada Oktober 2019," kenangnya. Sejak saat itu, penampilannya yang memukau dan gaya permainan yang unik semakin membuat namanya dikenal luas.

Salah satu pengalaman paling berkesan bagi JayJax selama menjadi Brand Ambassador HWG adalah ketika ia berkeliling Pulau Jawa dengan minibus bersama Holy Team, mengunjungi berbagai outlet HWG di Jawa. "Keliling Pulau Jawa naik minibus bersama Holy Team, mengunjungi outlet-outlet di Jawa," katanya dengan penuh semangat.

Ketika ditanya mengenai inspirasi musiknya, JayJax menjelaskan bahwa idenya datang dari berbagai sumber. "Banyak dari internet, tentu saja, YouTube, dan juga dari eksperimen sendiri di rumah," ujarnya. Inovasi dan eksperimen menjadi kunci dalam setiap set dan remix yang ia ciptakan.

Meskipun sukses di atas panggung, DJ yang memiliki nama asli Jaya ini tidak pelit berbagi ilmu, terutama bagi calon-calon DJ baru. Melalui akun Instagram @jayjaxdj, TikTok @dj.jayjax, dan YouTube Channel JayJax DJ, ia aktif membagikan tips-tips serta konten informatif seputar dunia DJ. "Harapannya, bisa berbagi pengetahuan agar mereka yang tertarik atau sudah menjadi DJ memiliki wawasan yang lebih luas dan tidak berhenti di situ saja," jelasnya.

JayJax juga sedang mengerjakan beberapa proyek dan kolaborasi baru. "Akan ada beberapa kolaborasi seperti bersama Lenn dan Bullo, serta proyek-proyek lain bersama DJ lainnya dan anak-anak dari Package Collective," ungkapnya. Rencana JayJax ke depan adalah bereksplorasi lebih jauh dalam karier DJ-nya untuk menciptakan karya-karya baru. "Saya ingin lebih mengembangkan produksi musik saya, membuat lebih banyak lagu sendiri, dan menghasilkan karya yang lebih menarik dari sebelumnya," tambahnya.