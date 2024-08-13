Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Situs Fanbase Terbesar BTS Resmi Tutup Imbas Skandal DUI Suga BTS

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |17:30 WIB
Situs Fanbase Terbesar BTS Resmi Tutup Imbas Skandal DUI Suga BTS
Website Fanbase Terbesar BTS Tutup, Imbas Skandal DUI Suga BTS. (Foto: Vogue)
A
A
A

SEOUL - Website fanbase terbesar BTS, ARMY52Hz resmi tutup. Keputusan itu diambil setelah Suga BTS terlibat kasus berkendara di bawah pengaruh alkohol (DUI), di kawasan Hannam, Seoul, Korea Selatan, pada 6 Agustus silam. 

Mengutip Allkpop, Selasa (13/8/2024), ARMY52Hz merupakan situs dan akun media sosial terbesar fanbase BTS yang menyediakan berbagai informasi terkini tentang grup asuhan HYBE Labels tersebut. 

Saat mengakses situs tersebut, pengguna akan diarahkan ke sebuah pesan bertuliskan, “Semua orang menderita dan kami diminta untuk mengambil keputusan cepat.”

Keputusan cepat yang akhirnya diambil akun tersebut adalah menutup semua akunnya, termasuk website dan media sosial. Tutupnya akun fanbase terbesar BTS itu ramai dikomentari warganet.

“Akibat skandal terbaru Suga, akhirnya situs dan akun Twitter ARMY52Hz ditutup hari ini. Situasi ini tentu saja menjadi pukulan telak bagi keseluruhan fandom BTS,” ujar seorang warganet.

ARMY52HZ
Website Fanbase Terbesar BTS Tutup, Imbas Skandal DUI Suga BTS. (Foto: Allkpop)

Lainnya mengatakan, “Tim ARMY52HZ sempat dihujat fans, bahkan dituduh sebagai akun ‘rahasia’ HYBE. Tapi, aku ingin mengapresiasi mereka. Sekarang, saatnya kalian beristirahat.”

Sementara itu, Suga BTS dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan polisi terkait kasus DUI yang dihadapinya. Namun sejauh ini, Kepolisian Yongsan, Seoul, belum merilis jadwal persis pemeriksaannya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/612/3037523/v_bts-7w4P_large.jpg
V BTS Posting Foto Kentang McDonald, Bikin Netizen Pro Palestina Kecewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/33/3037505/v_bts-YIJ4_large.jpg
V BTS Alias Kim Taehyung Posting Foto Makanan Pro Israel, Netizen Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/33/3037506/v_bts-iwrV_large.jpg
V BTS Posting Foto Makanan Pro Israel, Netizen: Miris Banget Sih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/06/620/2721565/jin-bts-berangkat-wamil-tanpa-event-perpisahan-dengan-army-pguIfZl1WM.jpg
Jin BTS Berangkat Wamil Tanpa Event Perpisahan dengan ARMY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/20/620/2691450/the-astronaut-lagu-duet-jin-bts-dan-coldplay-rilis-akhir-oktober-9eeMzDhncp.JPG
The Astronaut, Lagu Duet Jin BTS dan Coldplay Rilis Akhir Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/17/620/2595143/bahagianya-selebgram-grandy-oley-tonton-konser-bts-GSYNKADPd3.jpeg
Bahagianya Selebgram Grandy Oley Tonton Konser BTS
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement