Situs Fanbase Terbesar BTS Resmi Tutup Imbas Skandal DUI Suga BTS

SEOUL - Website fanbase terbesar BTS, ARMY52Hz resmi tutup. Keputusan itu diambil setelah Suga BTS terlibat kasus berkendara di bawah pengaruh alkohol (DUI), di kawasan Hannam, Seoul, Korea Selatan, pada 6 Agustus silam.

Mengutip Allkpop, Selasa (13/8/2024), ARMY52Hz merupakan situs dan akun media sosial terbesar fanbase BTS yang menyediakan berbagai informasi terkini tentang grup asuhan HYBE Labels tersebut.

Saat mengakses situs tersebut, pengguna akan diarahkan ke sebuah pesan bertuliskan, “Semua orang menderita dan kami diminta untuk mengambil keputusan cepat.”

Keputusan cepat yang akhirnya diambil akun tersebut adalah menutup semua akunnya, termasuk website dan media sosial. Tutupnya akun fanbase terbesar BTS itu ramai dikomentari warganet.

“Akibat skandal terbaru Suga, akhirnya situs dan akun Twitter ARMY52Hz ditutup hari ini. Situasi ini tentu saja menjadi pukulan telak bagi keseluruhan fandom BTS,” ujar seorang warganet.

Website Fanbase Terbesar BTS Tutup, Imbas Skandal DUI Suga BTS. (Foto: Allkpop)

Lainnya mengatakan, “Tim ARMY52HZ sempat dihujat fans, bahkan dituduh sebagai akun ‘rahasia’ HYBE. Tapi, aku ingin mengapresiasi mereka. Sekarang, saatnya kalian beristirahat.”

Sementara itu, Suga BTS dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan polisi terkait kasus DUI yang dihadapinya. Namun sejauh ini, Kepolisian Yongsan, Seoul, belum merilis jadwal persis pemeriksaannya.