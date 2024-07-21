V BTS Posting Foto Makanan Pro Israel, Netizen: Miris Banget Sih

JAKARTA - Kim Taehyung alias V, personel dari BTS mendadak menjadi perhatian netizen. Sebab belum lama ini V kedapatan mengunggah foto dirinya membeli makanan dari restoran cepat saji pro Israel.



Momen itu diunggah olehnya di akun Instagram @tvh. Dalam unggahannya, V nampak membagikan sederet potret dirinya termasuk makanan dari restoran cepat saji itu. Terlihat V membagikan foto kentang goreng dari restoran cepat saji yang disebut pro Israel.



Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, postingan tersebut diunggah hari ini, Minggu, 21 Juli 2024. Namun, V tak menuliskan keterangan apapun. Kendati demikian, dia memilih untuk membatasi kolom komentar di postingan Instagramnya.

V BTS Posting Foto Makanan Pro Israel, Netizen: Miris Banget Sih (Foto: Instagram/thv)



Momen V BTS kedapatan postingan kentang goreng dari restoran pro Israel ini viral di media sosial X. Sejumlah netizen gempar dan syok mengetahui aksi V BTS ini.



Tak sedikit dari mereka kecewa dengan unggahan V BTS. Apalagi para fans-nya, ARMY diketahui aktif dan peduli dengan isu kemanusiaan.



“ARMY yang terkenal dg isu kemanusiaan, donasi 1 milyar atas nama ‘BTS ARMY INDONESIA PEDULI PALESTINA’, sedangkan taehyung malah promoin dan makan MCD,” tulis akun @je********.