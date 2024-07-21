Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

V BTS Posting Foto Makanan Pro Israel, Netizen: Miris Banget Sih

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |23:45 WIB
V BTS Posting Foto Makanan Pro Israel, Netizen: Miris Banget Sih
V BTS Posting Foto Makanan Pro Israel, Netizen: Miris Banget Sih (Foto: Instagram/thv)
A
A
A

JAKARTA - Kim Taehyung alias V, personel dari BTS mendadak menjadi perhatian netizen. Sebab belum lama ini V kedapatan mengunggah foto dirinya membeli makanan dari restoran cepat saji pro Israel.

Momen itu diunggah olehnya di akun Instagram @tvh. Dalam unggahannya, V nampak membagikan sederet potret dirinya termasuk makanan dari restoran cepat saji itu. Terlihat V membagikan foto kentang goreng dari restoran cepat saji yang disebut pro Israel.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, postingan tersebut diunggah hari ini, Minggu, 21 Juli 2024. Namun, V tak menuliskan keterangan apapun. Kendati demikian, dia memilih untuk membatasi kolom komentar di postingan Instagramnya.

V BTS Posting Foto Makanan Pro Israel, Netizen: Miris Banget Sih (Foto: Instagram/thv)


Momen V BTS kedapatan postingan kentang goreng dari restoran pro Israel ini viral di media sosial X. Sejumlah netizen gempar dan syok mengetahui aksi V BTS ini.

Tak sedikit dari mereka kecewa dengan unggahan V BTS. Apalagi para fans-nya, ARMY diketahui aktif dan peduli dengan isu kemanusiaan.

“ARMY yang terkenal dg isu kemanusiaan, donasi 1 milyar atas nama ‘BTS ARMY INDONESIA PEDULI PALESTINA’, sedangkan taehyung malah promoin dan makan MCD,” tulis akun @je********.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/33/3048509/suga_bts_vogue-x2w5_large.jpg
Situs Fanbase Terbesar BTS Resmi Tutup Imbas Skandal DUI Suga BTS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/612/3037523/v_bts-7w4P_large.jpg
V BTS Posting Foto Kentang McDonald, Bikin Netizen Pro Palestina Kecewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/33/3037505/v_bts-YIJ4_large.jpg
V BTS Alias Kim Taehyung Posting Foto Makanan Pro Israel, Netizen Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/06/620/2721565/jin-bts-berangkat-wamil-tanpa-event-perpisahan-dengan-army-pguIfZl1WM.jpg
Jin BTS Berangkat Wamil Tanpa Event Perpisahan dengan ARMY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/20/620/2691450/the-astronaut-lagu-duet-jin-bts-dan-coldplay-rilis-akhir-oktober-9eeMzDhncp.JPG
The Astronaut, Lagu Duet Jin BTS dan Coldplay Rilis Akhir Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/17/620/2595143/bahagianya-selebgram-grandy-oley-tonton-konser-bts-GSYNKADPd3.jpeg
Bahagianya Selebgram Grandy Oley Tonton Konser BTS
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement