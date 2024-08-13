Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Ryuken Lie, Suami Artis Cassandra Lee

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |13:35 WIB
JAKARTA - Biodata dan agama Ryuken Lie akan dibahas kali ini. Banyak yang penasaran tentang sosok dari suami artis Cassandra Lee.

Ryuken Lie merupakan seorang aktor sekaligus penyanyi asal Indonesia. Menganut agama Katolik, Ryuken pertama kali terjun ke dunia hiburan tanah air pada 2020.

Kala itu, Ryuken tak langsung mendapatkan peran penting dalam series yang dia bintangi. Dia dia justru menjadi figuran dalam serial web 'Setelah Malam Tiba' yang tayang pada 2020.

Setelah debutnya di series 'Setelah Malam Tiba', Ryuken sempat tampil pula di beberapa judul series lain, mulai dari I am in Danger, Diaku Imamku, Geez & Ann the Series, hingga Code Helix.

Nama dari pria kelahiran Jakarta, 12 September 2000 ini mulai dikenal saat memerankan tokoh Aldo di sinetron 'Dari Jendela SMP' pada 2021. Dia juga sempat bergabung dalam grup vokal Oxygent di 2022.

Dia juga sempat tampil dalam film Agantara (2022) sebagai Elang Pradipta dan juga film Indigo" What Do You See? di 2023.

 

