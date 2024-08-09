Cassandra Lee Dilamar Ryuken Lie di Marina Bay Sands Singapura

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari artis muda Cassandra Lee. Dia baru saja dilamar sang kekasih, Ryuken Lie.

Momen Cassandra dilamar kekasihnya diketahui berlangsung dalam suasana romantis di Marina Bay Sands, Singapura. Mantan kekasih Randy Martin ini bahkan mengunggah potret saat Ryuken Lie memintanya untuk menjadi pendamping hidupnya.



Ekspresi bahagia, terkejut dan terharu seluruhnya tergambar di wajah Cassandra. Dia seolah tak percaya ketika kekasihnya tiba-tiba berlutut di hadapannya dengan tangannya yang memegang cincin. Sementara tangan yang satu lagi berusaha mengenggam tangan Cassandra, memastikan lamarannya itu diterima.

Cassandra Lee Dilamar Ryuken Lie di Marina Bay Sands Singapura (Foto: Instagram/cassandraslee)



Ryuken pun menyematkan cincin di jari manis kekasihnya itu setelah Cassandra menyatakan kesediannya menjadi calon istri Ryuken. Mereka pun merayakan suasana bahagia itu dengan berpelukan hangat dengan selalu memamerkan senyuman.



Cassandra pun memamerkan potret tangannya dengan cincin yang sudah tersemat di jari manisnya. Melalui keterangan unggahannya, Cassandra menuliskan pesan jika dirinya begitu mantap menerima pinangan Ryuken.



"Yes.si.oui.iya.ja.sim. any language you ask me in . I will say yes yes and yes," bunyi keterangan unggahan @casandraslee dikutip Jumat, (9/8/2024).



Unggahan Cassandra pun ramai dikomentari rekan artis yang menyambut bahagia melihatnya akan segera melangkah ke jenjang pernikahan dengan sang kekasih, termasuk sahabatnya, Beby Tsabina.