HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Potret Mesra Cassandra Lee Staycation hingga Dinner dengan Ryuken Lie

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |06:01 WIB
Potret Mesra Cassandra Lee Staycation hingga Dinner dengan Ryuken Lie
Potret Mesra Cassandra Lee Staycation hingga Dinner dengan Ryuken Lie (Foto: IG Cassandra Lee)
A
A
A

JAKARTA - Cassandra Lee datang dengan kabar bahagia. Pasalnya, ia ternyata telah resmi menikah dengan sang tunangan, Ryuken Lie usai dilamar di Singapura. 

Namun, pasangan bahagia ini baru akan menggelar resepsi pada tahun depan. Kendati demikian, Cassandra Lee dan Ryuken sepakat dan memutuskan melakukan pemberkatan pernikahan terlebih dahulu.

Tak hanya membagikan beberapa potret khidmat pemberkatan pernikahannya. Cassandra Lee baru-baru ini juga sempat membagikan momen bulan madunya di sebuah hotel bersama Ryuken. 

Potret Mesra Cassandra Lee Staycation Hingga Dinner dengan Ryuken
Potret Mesra Cassandra Lee Staycation Hingga Dinner dengan Ryuken

Cassandra Lee memilih menghabiskan bulan madunya dengan Ryuken di salah satu hotel mewah di Jakarta. Selain staycation, keduanya tampak dinner alias makan mewah nan romantis di pinggir kolam renang. 

Momen dinner Cassandra bersama Ryuken tersebut menjadi momen makan malam romantis pertama bagi keduanya dengan status suami istri. Raut bahagia pun terpancar dari wajah keduanya. 

Cassandra juga tampak membagikan potretnya ketika duduk di atas ranjang kamarnya. Meski hanya mengenakan satu set piyama tidur, namun ia tetap terlihat cantik saat difoto dengan sang suami. 

Dalam potret ini, raut wajah Cassandra juga tampak bahagia. Ia terlihat berpose di pinggir kolam renang saat difoto oleh Ryuken. Meski dengan wajah bareface, namun kecantikannya tampak tetap terpancar.

