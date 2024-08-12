ISFF 2024 Kembali Digelar dengan Tema Trusted Visions, Timeless Stories

JAKARTA - Event INDODAX Short Film Festival (ISFF) 2024 kembali digelar untuk menunjukkan kreativitas dalam membuat film pendek. Tahun ini, INDODAX mencari kreativitas dalam pembuatan film pendek lewat tema 'Trusted Visions, Timeless Stories'.

Tema 'Trusted Visions, Timeless Stories' dipilih karena setiap karya yang dihasilkan dengan kepercayaan dan dedikasi yang tinggi akan mampu menciptakan cerita yang abadi. Pada ISFF tahun ke-6, peserta diharapkan dapat terus berinovasi dengan tujuan menghasilkan karya film pendek yang impactful dan memorable.



CEO INDODAX, Oscar Darmawan, menyatakan bahwa ISFF 2024 bertujuan untuk mendorong sineas muda mengeksplorasi inovasi sinema dan menemukan gaya mereka sendiri. Festival ini juga ingin membangun jembatan antara kreator muda dan profesional industri, membuka peluang untuk kolaborasi dan pengembangan karier yang lebih luas.

ISFF 2024 Kembali Digelar dengan Tema 'Trusted Visions, Timeless Stories' (Foto: Instagram/indodax)



“Kami ingin memastikan bahwa ISFF berkomitmen mendukung sineas muda Indonesia untuk semakin terlibat dan berprestasi. ISFF menjadi ajang unjuk gigi dan platform bagi kreator untuk menampilkan karya terbaik mereka," ungkap Oscar Darmawan.

Selain itu, dia juga berharap dapat memberikan kesempatan bagi para sineas untuk menghasilkan karya yang dapat dinikmati banyak orang.



"Kami juga melihat film sebagai salah satu media kuat yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan cerita inspiratif, selain menjadi bagian dari perjalanan kreatif para sineas muda berkarya,” lanjutnya.

Di tahun ini, ISFF 2024 menargetkan lebih banyak peserta dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, kualitas film pendek yang ditampilkan juga diharapkan semakin baik dengan harapan agar para sineas muda dari kalangan akademisi, komunitas, dan lainnya untuk berkompetisi dan menghasilkan karya-karya yang semakin baik setiap waktu.