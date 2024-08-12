Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Willy Bakal Kurangi Pekerjaan dan Fokus di Rumah Setelah Melahirkan Anak Kedua

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |05:05 WIB
Nikita Willy Bakal Kurangi Pekerjaan dan Fokus di Rumah Setelah Melahirkan Anak Kedua
Nikita Willy Bakal Kurangi Pekerjaan dan Fokus di Rumah Setelah Melahirkan Anak Kedua (Foto: Instagram/nikitawillyofficial94)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Willy mengaku akan kembali fokus untuk mengurus anaknya sendiri. Hal tersebut diungkapkannya jelang persalinan anak keduanya yang akan berlangsung dalam waktu beberapa bulan lagi.

Sebagai bukti, istri Indra Priawan ini mengaku bakal mengurangi mengambil pekerjaan di tahun depan.

Nikita Willy
Nikita Willy Bakal Kurangi Pekerjaan dan Fokus di Rumah Setelah Melahirkan Anak Kedua (Foto: Instagram/nikitawillyofficial94)


"Pasti aku akan fokus ke anak," ungkap Nikita Willy di kawasan BSD, Tangerang Selatan, baru-baru ini.


"Dan kayaknya akan mengurangi banyak kegiatan dan pekerjaan di tahun depan," sambungnya.

Pasalnya, Nikita Willy ingin fokus di rumah mengurus dan mendidik anak keduanya nanti. Seperti yang ia lakukan saat anak pertamanya Issa Xander Djokosoetono lahir.


"Jadi lebih fokus di rumah," pungkas Nikita Willy.

Sementara itu, di kehamilan anak keduanya ini Nikita Willy bersyukur sebab sang janin sangat baik sehingga ia tidak terlalu merasakan kesulitan. Oleh sebab itu, Nikita Willy selalu mengucapkan terima kasih kepada calon anak keduanya itu

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/33/3061912/nikita_willy-Mdem_large.jpg
Nikita Willy akan Melahirkan Anak Kedua di Amerika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/612/3059292/nikita_willy-xeVA_large.jpg
Ngedate Bareng Suami, Nikita Willy Pangku Tas Seharga Avanza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/33/3047492/nikita_willy-3qH7_large.jpg
Nikita Willy Tak Tahu Alasan Issa Xander Panggil Calon Adiknya Dudung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/33/3047490/nikita_willy-Bgd2_large.jpg
Nikita Willy Hanya Ngidam Makanan Asin dan Pedas Selama Kehamilan Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/612/3034608/nikita_willy-VEH9_large.jpg
5 Potret Gaya Nikita Willy Liburan di Inggris, Aura Old Money Kenceng Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3026729/nikita_willy-KkwY_large.jpg
5 Potret Nikita Willy di Kehamilan Kedua yang Makin Glowing
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement