Nikita Willy Bakal Kurangi Pekerjaan dan Fokus di Rumah Setelah Melahirkan Anak Kedua (Foto: Instagram/nikitawillyofficial94)

JAKARTA - Nikita Willy mengaku akan kembali fokus untuk mengurus anaknya sendiri. Hal tersebut diungkapkannya jelang persalinan anak keduanya yang akan berlangsung dalam waktu beberapa bulan lagi.

Sebagai bukti, istri Indra Priawan ini mengaku bakal mengurangi mengambil pekerjaan di tahun depan.

"Pasti aku akan fokus ke anak," ungkap Nikita Willy di kawasan BSD, Tangerang Selatan, baru-baru ini.



"Dan kayaknya akan mengurangi banyak kegiatan dan pekerjaan di tahun depan," sambungnya.



Pasalnya, Nikita Willy ingin fokus di rumah mengurus dan mendidik anak keduanya nanti. Seperti yang ia lakukan saat anak pertamanya Issa Xander Djokosoetono lahir.



"Jadi lebih fokus di rumah," pungkas Nikita Willy.



Sementara itu, di kehamilan anak keduanya ini Nikita Willy bersyukur sebab sang janin sangat baik sehingga ia tidak terlalu merasakan kesulitan. Oleh sebab itu, Nikita Willy selalu mengucapkan terima kasih kepada calon anak keduanya itu