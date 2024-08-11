Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Willy Hanya Ngidam Makanan Asin dan Pedas Selama Kehamilan Kedua

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |20:45 WIB
Nikita Willy Hanya Ngidam Makanan Asin dan Pedas Selama Kehamilan Kedua
Nikita Willy Hanya Ngidam Makanan Asin dan Pedas Selama Kehamilan Kedua (Foto: Instagram/nikitawillyofficial94)
JAKARTA - Nikita Willy saat ini tengah mengandung anak kedua dari pernikahannya dengan Indra Priawan.

Di kehamilannya yang kedua ini, Nikita Willy mengaku tidak mengalami ngidam yang neko-neko.

Nikita Willy Hanya Ngidam Makanan Asin dan Pedas Selama Kehamilan Kedua (Foto: Instagram/nikitawillyofficial94)


"Nggak ada keinginan (ngidam) apa-apa" kata Nikita Willy di kawasan BSD, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Hanya saja, Nikita Willy lebih ingin makan makanan yang memiliki rasa asin dan pedas saja.

"Cuman aku tuh makan yang asin-asin aja dan pedas gurih gitu," ujar Nikita Willy.


Nikita Willy juga mengungkapkan jenis kelamin calon anak keduanya ini berjenis kelamin laki-laki. Bahkan ia juga belum lama ini sudah menggelar acara syukuran 4 bulanan.

"Yes laki-laki," ungkap Nikita Willy.

 

