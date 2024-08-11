Nikita Willy Tak Tahu Alasan Issa Xander Panggil Calon Adiknya Dudung

JAKARTA - Nikita Willy akan kembali dikaruniai seorang anak laki-laki. Memasuki trimester kedua kehamilannya, istri Indra Priawan ini mengatakan bahwa Issa Xander Djokosoetono, sang putra pertama sudah mengerti bahwa di dalam perut sang ibu terdapat calon adiknya.



Bahkan Issa memanggil calon adiknya itu dengan sebutan 'Dudung'.



"Dia udah tahu ada adik di dalam perut, dia kasih nama adiknya Dudung," kata Nikita Willy di kawasan BSD, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Nikita Willy Tak Tahu Alasan Issa Xander Panggil Calon Adiknya 'Dudung' (Foto: Instagram/nikitawillyofficial94)



Issa pun juga kerap memberikan perhatian kepada calon adiknya, dengan cara mencium perut sang ibu.



"Dia setiap hari 'Ibu mau Dudung, mau cium Dudung'," ungkap Nikita Willy.



Nikita Willy sendiri tidak tahu mengapa sang putra memanggil calon adiknya itu dengan sebutan Dudung.



"Enggak tahu aku juga enggak tahu. Dia kasih nama adiknya ini Dudung," terang perempuan 30 tahun tersebut.



Bakal memiliki adik, bocah dua tahun itu justru tidak menampilkan perasaan cemburu. Alih-alih cemburu, justru Issa selalu mengajak main adiknya yang masih di dalam perut sang ibu.