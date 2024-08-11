Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Willy Tak Tahu Alasan Issa Xander Panggil Calon Adiknya Dudung

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |05:05 WIB
Nikita Willy Tak Tahu Alasan Issa Xander Panggil Calon Adiknya <i>Dudung</i>
Nikita Willy Tak Tahu Alasan Issa Xander Panggil Calon Adiknya 'Dudung' (Foto: Instagram/nikitawillyofficial94)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Willy akan kembali dikaruniai seorang anak laki-laki. Memasuki trimester kedua kehamilannya, istri Indra Priawan ini mengatakan bahwa Issa Xander Djokosoetono, sang putra pertama sudah mengerti bahwa di dalam perut sang ibu terdapat calon adiknya.

Bahkan Issa memanggil calon adiknya itu dengan sebutan 'Dudung'.

"Dia udah tahu ada adik di dalam perut, dia kasih nama adiknya Dudung," kata Nikita Willy di kawasan BSD, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Nikita Willy Tak Tahu Alasan Issa Xander Panggil Calon Adiknya 'Dudung' (Foto: Instagram/nikitawillyofficial94)


Issa pun juga kerap memberikan perhatian kepada calon adiknya, dengan cara mencium perut sang ibu.

"Dia setiap hari 'Ibu mau Dudung, mau cium Dudung'," ungkap Nikita Willy.

Nikita Willy sendiri tidak tahu mengapa sang putra memanggil calon adiknya itu dengan sebutan Dudung.


"Enggak tahu aku juga enggak tahu. Dia kasih nama adiknya ini Dudung," terang perempuan 30 tahun tersebut.

Bakal memiliki adik, bocah dua tahun itu justru tidak menampilkan perasaan cemburu. Alih-alih cemburu, justru Issa selalu mengajak main adiknya yang masih di dalam perut sang ibu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/33/3061912/nikita_willy-Mdem_large.jpg
Nikita Willy akan Melahirkan Anak Kedua di Amerika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/612/3059292/nikita_willy-xeVA_large.jpg
Ngedate Bareng Suami, Nikita Willy Pangku Tas Seharga Avanza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3047913/nikita_willy-vjIu_large.jpg
Nikita Willy Bakal Kurangi Pekerjaan dan Fokus di Rumah Setelah Melahirkan Anak Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/33/3047490/nikita_willy-Bgd2_large.jpg
Nikita Willy Hanya Ngidam Makanan Asin dan Pedas Selama Kehamilan Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/612/3034608/nikita_willy-VEH9_large.jpg
5 Potret Gaya Nikita Willy Liburan di Inggris, Aura Old Money Kenceng Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3026729/nikita_willy-KkwY_large.jpg
5 Potret Nikita Willy di Kehamilan Kedua yang Makin Glowing
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement