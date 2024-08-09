Penampilan Aurel Hermansyah di Jember Fashion Carnaval 2024 Tuai Cibiran, Krisdayanti Membela

JAKARTA - Aurel Hermansyah dibully habis-habisan oleh netizen gara-gara penampilannya di Jember Fashion Carnaval 2024.

Pasalnya busana hingga make up Aurel dicibir kurang cocok hingga Aurel Hermansyah pun dibanding-bandingkan dengan para pengisi acara tersebut, salah satunya Bella Bonita istri dari penyanyi Denny Caknan.

Terkait bullyan yang mengarah ke anak, Krisdayanti pun angkat bicara. Krisdayanti membela Aurel Hermansyah, sebab ia menilai bahwa Aurel telah melakukan tindakan yang positif dengan mendukung acara bergengsi di kampung halamannya.

"Saya justru salut, Aurel ke kampungnya untuk men-support satu event yang memang sudah establish dari dulu dia kecil sampai sekarang dan dia mau kembali untuk daerahnya. Aurel sangat men-support makeup artis lokal," kata Krisdayanti ditemui di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Penyanyi sekaligus anggota DPR RI itu menjelaskan bahwa busana yang dikenakan sang putri memang untuk mendukung kearifan lokal, termasuk dengan make up nya.

"Itu kan tanpa disadari mendukung kearifan lokal, harus didukung. Itulah plus dan minusnya, jadi harus memberikan hati dan ruang kesempatan putra putri daerah untuk maju," jelas Kris Dayanti.